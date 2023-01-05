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Бойцы на Авдеевском направлении получат 10 модульных укрытий от "Метинвеста"

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Четверг 05 января 2023 16:21
Бойцы на Авдеевском направлении получат 10 модульных укрытий от "Метинвеста" Фото: бойцы на Авдеевском направлении получат 10 модульных укрытий от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригада, отражающая постоянные атаки врага на Авдеевском направлении, получила специальные мобильные укрытия от группы "Метинвест". В этот раз приехали три блиндажа, еще шесть компаний изготовит в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Помощь бойцам оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

Такие модульные укрытия производят сотрудники из разных предприятий компании. Конструкции собирают из волнистой стали по усовершенствованному проекту, учитывая нужды военных. При этом легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

Модульные укрытия многофункциональны: внутри есть деревянные кровати, а подъемный пол можно использовать как хранилище. Каждое сооружение оборудовано специальными отсеками для хранения стратегических вещей и военной амуниции. Для обогрева устанавливают печки-буржуйки.

Мы передаем одной из бригад, которые держат оборону вокруг города Авдеевка, мобильные блиндажи, чтобы обеспечить максимально надежную защиту от прилетов и обстрелов вражеской артиллерии. бытовых дел на линии столкновения", - рассказал операционный директор группы Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова уже передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций.

Кроме того, на фронт было направлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.

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Метинвест
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