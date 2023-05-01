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Бойцы 78 полка получили от волонтера 5 внедорожников Nissan

Фото: бойцы 78 полка получили от волонтера 5 внедорожников Nissan (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Военнослужащим 78-го полка ВСУ передали пять внедорожников Nissan Navara. С их помощью бойцы будут эвакуировать раненых с поля боя и доставлять боеприпасы, а также оборудовать авто в группу огневой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтера, владельца финансовой компании Богдана Мыслицкого.

Мыслицкий говорит: машины выбирал, опираясь на отзывы и пожелания бойцов. Поэтому выбрал именно Nissan Navara, потому что эта модель показала себя хорошо на поле боя – как хорошо проходимая, маневренная и надежная.

Он сам занимается перевозкой авто и ремонтом, сам ищет водителей и снабжает их горючим. Имеет даже свою бригаду техников и слесарей, ремонтирующих эти машины в Теребовле.

"Ищу машины в хорошем состоянии, двигатель и колеса - это основное. А на кузов особо не обращаем внимания - сегодня он цел, а завтра уже может быть поцарапан и в грязи", - говорит Мыслицкий.

Также он привозит бойцам амуницию, дроны и рации и доставил из Италии около 100 машин скорой помощи. С начала войны волонтер направил на помощь бойцам уже 22 млн грн.

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