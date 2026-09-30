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Драки между россиянином и украинцем не было: СМИ выяснили новые детали о рейсе Flydubai

12:45 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: самолет Flydubai (Getty Images)

Один из пилотов пассажирского самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, оказался гражданином Омана и пытался совершить авиакатастрофу. Капитан самолета - гражданин ОАЭ - пытался его остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Walla.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что на борту рейса авиакомпании Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, удалось предотвратить "катастрофу огромных масштабов".

По его словам, в отношении второго пилота продолжается расследование, поскольку все больше свидетельств указывают на то, что он пытался захватить самолет, чтобы направить его на землю и совершить катастрофу.

Военный чиновник заявил, что, согласно предварительному расследованию, пилот, похоже, пытался покончить жизнь самоубийством вместе с самолетом. Пока неизвестно, было ли это психологическое или националистическое основание.

Walla сообщило, что на борту не было драки между россиянином и украинцем. Нападавшим оказался гражданин Омана, а пострадавший капитан самолета - гражданин ОАЭ.

Сообщается, что, предварительно, второй пилот нанес первому пилоту ножевое ранение, стремясь спровоцировать авиакатастрофу и покончить жизнь самоубийством.

На борту самолета находился дополнительный экипаж пассажиров-пилотов. Именно они взяли на себя контроль над самолетом и совершили безопасную посадку.

Что предшествовало

Напомним, самолет Flydubai, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, сначала подал код 7700 - международный сигнал о чрезвычайной ситуации. Вскоре после этого экипаж активировал код 7500, используемый в случаях угона или незаконного вмешательства в полет.

После подачи сигналов к самолету подняли истребители ВВС Израиля. Рейс перенаправили в Саудовскую Аравию, где он приземлился в городе Табук.

Впоследствии израильский канал 12 сообщил, что во время полета между пилотами возникла ссора, которая переросла в драку. Именно поэтому экипаж активировал код 7500.

Израильские СМИ также писали, что пассажиры слышали крики из кабины пилотов, а самолет пикировал.

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