Драки между россиянином и украинцем не было: СМИ выяснили новые детали о рейсе Flydubai

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что на борту рейса авиакомпании Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, удалось предотвратить "катастрофу огромных масштабов".

По его словам, в отношении второго пилота продолжается расследование, поскольку все больше свидетельств указывают на то, что он пытался захватить самолет, чтобы направить его на землю и совершить катастрофу.

Военный чиновник заявил, что, согласно предварительному расследованию, пилот, похоже, пытался покончить жизнь самоубийством вместе с самолетом. Пока неизвестно, было ли это психологическое или националистическое основание.

Walla сообщило, что на борту не было драки между россиянином и украинцем. Нападавшим оказался гражданин Омана, а пострадавший капитан самолета - гражданин ОАЭ.

Сообщается, что, предварительно, второй пилот нанес первому пилоту ножевое ранение, стремясь спровоцировать авиакатастрофу и покончить жизнь самоубийством.

На борту самолета находился дополнительный экипаж пассажиров-пилотов. Именно они взяли на себя контроль над самолетом и совершили безопасную посадку.

Что предшествовало

Напомним, самолет Flydubai, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, сначала подал код 7700 - международный сигнал о чрезвычайной ситуации. Вскоре после этого экипаж активировал код 7500, используемый в случаях угона или незаконного вмешательства в полет.

После подачи сигналов к самолету подняли истребители ВВС Израиля. Рейс перенаправили в Саудовскую Аравию, где он приземлился в городе Табук.