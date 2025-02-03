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Драка между девушками в ТРЦ в Киеве: полиция выяснила обстоятельства

Фото: Драка в ТРЦ Киева (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Полиция установила участниц драки, произошедшей в одном из ТРЦ Деснянского района Киева. После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Конфликт между двумя подругами, 19-летней и 16-летней девушками, стал известен после того, как в социальных сетях появилось видео инцидента.

Полиция быстро зарегистрировала информацию о происшествии и открыла уголовное производство по статье 296 часть 2 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате следствия, обе участницы конфликта были установлены, и вместе с их родителями их пригласили в управление полиции для дальнейших объяснений.

Выяснилось, что конфликт между девушками уже был решен, а мать несовершеннолетней и сама несовершеннолетняя отказались от написания заявления. Однако полиция продолжает расследование, общаясь со свидетелями и очевидцами происшествия.

Для работы с несовершеннолетними к процессу привлечены социальные службы и администрации учебных заведений.

Напомним, что в Харькове подростки в ТЦ устроили массовую драку. Сейчас конфликт прекращен.

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