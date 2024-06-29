Бой за улицы. ВСУ вытесняют оккупантов из Волчанска

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. Сейчас бои ведутся на Волчанском направлении в районе села Липцы.

В частности, на данный момент оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

По последним данным Генштаба, недавно ВСУ отбили позиции на севере Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск - Сватово - Кременная.

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