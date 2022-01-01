Битви гігантів в АПЛ і відновлення біатлону: головні події спорту перших днів нового року

Новий рік розпочнеться топовими матчами в англійській Прем'єр-лізі. А на Різдво відновиться після новорічних канікул біатлонний сезон.
Розклад головних спортивних подій 1-7 січня - в матеріалі РБК-Україна.
14:30. Футбол, АПЛ. Арсенал-Ман Сіті (Setanta+)
17:00. Футбол, АПЛ. Блекпул-Халл Сіті (Setanta)
17:00. Футбол, АПЛ. Уотфорд-Тоттенхем (Setanta+)
19:30. Футбол, АПЛ. Крістал Пелас-Вест Хем (Setanta+)
21:00. Хокей, НХЛ. Нью-Йорк-Едмонтон (Setanta)
02:00. Хокей, НХЛ. Міннесота-Сент-Луїс (Setanta)
05:30. Хокей, НХЛ. Лос-Анджелес-Філадельфія (Setanta)
15:00. Футбол, Ла Ліга. Хетафе-Реал (MEGOGO Футбол перший)
16:00. Футбол, АПЛ. Брентфорд-Астон Вілла (Setanta)
17:15. Футбол, Ла Ліга. Атлетіко-Райо Вальєкано (MEGOGO Футбол перший)
17:15. Футбол, Ла Ліга. Ельче-Гранада (MEGOGO Футбол другий)
18:30. Футбол, АПЛ. Челсі-Ліверпуль (Setanta+)
19:30. Футбол, Ла Ліга. Бетіс-Сельта (MEGOGO Футбол перший)
19:30. Футбол, Ла Ліга. Алавес-Реал Сосьєдад (MEGOGO Футбол другий)
20:00. Хокей, НХЛ. Піттсбург-Сан Хосе (Setanta)
20:00. Хокей, НХЛ. Вегас-Вінніпег (Setanta)
22:00. Футбол, Ла Ліга. Мальорка-Барселона (MEGOGO Футбол перший)
22:30. Баскетбол, НБА. Торонто-Нью-Йорк (Setanta+)
19:30. Футбол, АПЛ. МЮ - Вурверхэмптон (Setanta+)
21:45. Футбол, Кубок Англійської Ліги. Челсі-Тоттенхем (Setanta+)
15:05. Біатлон, Кубок світу. Спринт, чоловіки (UA: Перший)
21:45. Футбол, Кубок Англійської Ліги. Арсенал-Ліверпуль (Setanta+)
15:05. Біатлон, Кубок світу. Спринт, чоловіки (UA: Перший)
15:15. Біатлон, Кубок світу. Спринт, жінки (UA: Перший)