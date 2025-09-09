ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Битва за цемент. Верховный Суд продолжит рассмотрение дела "Ковальской" против АМКУ и CRH

Вторник 09 сентября 2025 11:01
UA EN RU
Битва за цемент. Верховный Суд продолжит рассмотрение дела "Ковальской" против АМКУ и CRH Верховный Суд рассмотрит дело "Ковальской" против АМКУ и CRH (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В четверг, 11 сентября, Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу в деле по иску ПСГ "Ковальская" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ). Предмет спора – решение комитета, которым было разрешено ирландской компании CRH приобрести цементные активы итальянской Buzzi Unicem в Украине и Словакии. Что не так с этой сделкой и какие риски для цементной отрасли она несет, – подробнее в материале РБК-Украина.

 

Детали сделки

В июне 2023 года итальянская группа Buzzi Unicem объявила о продаже части своего бизнеса в Восточной Европе ирландской компании CRH за 100 млн евро. Сделка включает два цементных завода в Украине – "Волынь-цемент" (город Здолбунов, Ровенская область) и "Юг-цемент" (пгт Ольшанское, Николаевская область), которые принадлежат дочерней компании Buzzi – Dyckerhoff Ukraine.

Также в пакет вошли активы Buzzi в Словакии – шесть предприятий по производству товарного бетона в восточном регионе страны.

Официально о договоренности было сообщено 20 июня 2023 года, а завершение сделки ожидалось в 2024 году после получения всех необходимых разрешений регуляторов.

CRH – мировой производитель стройматериалов со штаб-квартирой в Ирландии. Еще в 1999 году компания зашла на украинский рынок, приобретя Подольский цементный завод.

Сейчас CRH в Украине работает под брендом Cemark и владеет тремя цементными предприятиями: "Николаевцемент" (Львовская область), Каменец-Подольский цементный завод (Хмельницкая область) и Одесский цементный завод.

Таким образом, приобретение украинских активов Buzzi должно было существенно расширить присутствие CRH на рынке цемента Украины.

После почти годовой проверки Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в сентябре 2024-го дал условное разрешение: требованием было отчуждение не менее 25% нового бизнеса в пользу независимого инвестора, чтобы сохранить определенный уровень конкуренции.

M&A или инвестиция в экономику

Несмотря на позиционирование сделки как "значительной иностранной инвестиции в воюющую страну", опрошенные РБК-Украина эксперты обращают внимание, что договоренность носит характер классического M&A (слияния и поглощения), а не прямой инвестиции в экономику Украины.

Во-первых, 100 млн евро включают активы как в Украине, так и в Словакии. Во-вторых, финансовые расчеты произошли между материнскими компаниями за пределами Украины – вероятно, на уровне штаб-квартир CRH и Buzzi.

Это означает, что средства не были непосредственно инвестированы в украинскую экономику: не произошло притока валюты в страну, и не уплачены налоги от этой продажи в бюджет Украины. Фактически, произошла лишь смена собственника предприятий в реестрах.

Как объясняет банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса, M&A является распространенным инструментом бизнеса, который активно применяют в США, Великобритании, странах ЕС и других экономиках.

"Такой тип развития бизнеса происходит путем приобретения одной компании другой или через их слияние или присоединение", – объясняет он.

В то же время, по словам Фурсы, надо контролировать такие процессы с точки зрения антимонопольного законодательства."Есть механизм Антимонопольного комитета. И он должен это контролировать", – подчеркивает эксперт.

Битва за цемент. Верховный Суд продолжит рассмотрение дела &quot;Ковальской&quot; против АМКУ и CRHCRH владеет несколькими цементными заводами в Украине (фото: Getty Images)

Кроме того, в результате этой сделки на рынок не зашел новый игрок – компания CRH, которая давно присутствует в Украине и до сделки владела тремя цементными заводами.

Поэтому смена собственника не создает новых производственных мощностей, а лишь перераспределяет существующие активы в пользу одного из текущих игроков рынка. Таким образом, с макроэкономической точки зрения сделка скорее концентрационная и не дает немедленного финансового вливания в Украину.

В то же время представители CRH отмечают, что компания даже во время войны инвестирует в развитие своих украинских активов. В частности, за 2022-2023 гг. CRH вложила более 80 млн долларов в модернизацию заводов и строительство нового цементного терминала под Киевом.

РБК-Украина обратилось к компании с просьбой уточнить, что именно входит в эту сумму и какие дополнительные инвестиции в модернизацию приобретенных предприятий планирует CRH. На момент выхода статьи комментарий предоставлен не был.

Почему "Ковальская" против сделки

Промышленно-строительная группа "Ковальская" – ведущий производитель бетона в Украине и один из крупнейших потребителей цемента – изначально выступила против сделки CRH-Buzzi, заявив о рисках для конкуренции на цементном рынке.

Официально "Ковальская" мотивирует свои иски необходимостью недопущения чрезмерной концентрации рынка цемента в руках одной компании. В комментарии РБК-Украина генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко подчеркнул, что приобретение двух заводов позволит CRH получить доминирующую позицию и потенциально контролировать цены на ключевой ресурс для строительства.

В компании опасаются, что монополизация может привести к манипуляциям с ценообразованием и искусственному дефициту цемента на рынке. Это будет представлять угрозу не только для бизнеса Пилипенко (который закупает цемент для производства бетона), но и для всей отрасли. Ведь послевоенное восстановление страны потребует больших объемов стройматериалов.

"Ковальская" также указывает на недостатки процедуры рассмотрения концентрации в АМКУ. В частности, комитет отказал "Ковальской" в привлечении ее в качестве третьей стороны при рассмотрении заявки CRH. В своем иске компания утверждает, что регулятор не учел мнение крупнейшего потребителя цемента, а анализ конкурентных последствий был неполным.

При рассмотрении дела о концентрации, АМКУ должен быть заинтересован привлечь как можно больше компаний, которые касаются ситуации для учета позиций всех участников рынка, чтобы такая концентрация не нанесла ущерба конкуренции.

"Если интересы компании хоть каким-то образом затрагиваются, то она имеет право быть привлеченной в качестве третьего лица", – прокомментировала РБК-Украина директор юридической компании "Ваша перевага", экс-директор Департамента АМКУ исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Татьяна Кулишова.

Кроме того, юристы истца настаивают, что решение АМКУ от 5 сентября 2024 года является незаконным и необоснованным, а наложенные на CRH обязательства недостаточны для предотвращения монополии. Иными словами, даже с учетом оговоренных условий сделка, по мнению "Ковальской", все равно существенно ограничит конкуренцию.

"Обязательства, которые АМКУ наложил на CRH, носят сугубо формальный характер. Они не создают реальных предохранителей для сохранения конкуренции и не гарантируют равных условий на рынке. В решении отсутствуют какие-либо существенные условия или ограничения, которые бы реально сдерживали CRH от злоупотребления своим рыночным положением. В европейской практике подобные концентрации допускаются только при наличии очень жестких структурных условий. Кроме того, существуют прозрачные принципы, на основе которых принимаются такие разрешения", – отмечает в комментарии Сергей Пилипенко.

Например, на поглощение компании Cemex Croatia совместным предприятием HeidelbergCement и Schwenk был наложен запрет, поскольку это уничтожило бы конкуренцию из-за того, что такое совместное предприятие владело бы 45-50% совокупной доли рынка, несмотря на существование не менее 6 других конкурентов.

Предложение сторон предоставить доступ к цементному терминалу в городе Меткович на юге Хорватии (то есть, простое поведенческое средство защиты), которое Комиссия признала недостаточным для того, чтобы поставщики могли эффективно и долговременно конкурировать с объединенным предприятием. Комиссия обычно относит слияния с сокращением конкурентов с четырех до трех к проблемным сделкам.

"В украинском же случае имеем формальные пункты, которые легко выполнить и фактически невозможно проконтролировать. Это создает опасный прецедент: CRH получает почти неограниченное влияние на рынок без действенных ограничений или реальных рычагов для регулятора. Именно поэтому "Ковальская" оспаривает как само разрешение на концентрацию, так и отсутствие в разрешении реальных сдерживающих механизмов в дальнейшей деятельности CRH", – добавил Пилипенко.

Почему есть риск монополии

АМКУ разрешил сделку, но под гарантии создания своеобразного "стратегического миноритария" в структуре собственности приобретенных предприятий. В июне 2025 года CRH выполнил это условие, продав 25% акций Dyckerhoff Ukraine компании DivineReach Ltd – новосозданной фирме из Ирландии.

Как отмечает ирландское издание The irish Times, DivineReach связана с семьей бизнесменов О'Райли, которая владеет дистрибьюторским бизнесом Hyundai в Ирландии и ранее не имела дела с цементом.

Формально структура собственности теперь выглядит так: 75% – у CRH (через дочернюю компанию CRH Ukraine B.V.), 25% – у DivineReach.

По словам CRH, партнера выбрали прозрачно на конкурсной основе, и он не имеет отношения к самой CRH. Однако такие заверения не успокоили рынок.

Также АМКУ обязал CRH сохранить производственные мощности заводов, обеспечить равные условия поставки цемента для всех потребителей и регулярно отчитываться перед АМКУ об объемах производства и продаж.

Битва за цемент. Верховный Суд продолжит рассмотрение дела &quot;Ковальской&quot; против АМКУ и CRHАМКУ обязал CRH сохранить производственные мощности заводов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Первоначально ожидалось, что таким независимым партнером CRH станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Участие авторитетного международного финансового учреждения должно было бы служить залогом прозрачного управления и соблюдения условий конкуренции.

По инсайдерской информации, ЕБРР отказался от участия, оценив сделку как потенциально репутационно рискованную – из-за неоднозначной глобальной истории CRH в вопросах конкуренции.

В итоге роль совладельца взяла на себя малоизвестная ирландская компания Divinereach Limited.

Удивляет и скорость принятия решений в этой сделке. Divinereach основана в марте 2025 года. CRH заключила соглашение о продаже 25% акций своего регионального холдинга этой фирме в апреле 2025-го, а уже в июне 2025 года АМКУ отдельным решением согласовал эту частичную концентрацию.

РБК-Украина попросило АМКУ прокомментировать, с чем связана такая спешка и как именно комитет проверял Divinereach на статус "независимого инвестора". На момент выхода статьи ответа не было.

Компания Divinereach получила предусмотренный пакет акций вместе с гарантированным правом вето на уровне холдинга и опосредованный совместный контроль над украинскими цементными заводами. Таким образом, CRH формально выполнила условие – ввела в структуру собственности независимую сторону. Но обеспечивает ли такое решение свою первоочередную цель?

Кто такая Divinereach?

Как уже отмечалось выше, Divinereach – ирландская фирма, созданная только в марте 2025 года, которую контролирует семья О'Райли – владельцы компании Hyundai Ireland (дистрибьютора автомобилей Hyundai в Ирландии).

В руководство Divinereach входят Юджин О'Райли-младший (CEO Hyundai Ireland), Сьюзен Джонс и Ниалл О'Хенлон. Семья О'Райли известна у себя на родине в основном автомобильным бизнесом и инвестициями в недвижимость и ІТ. Опыта в цементной промышленности за ними ранее не числилось.

По информации CRH, Divinereach была выбрана партнером через прозрачный конкурс, и эта компания не связана с CRH. Однако тот факт, что независимым акционером стала новосозданная структура без профильного опыта, вызвал сомнения в Украине.

Конфедерация строителей Украины даже обратилась с письмом к правительству Ирландии, указав, что Divinereach зарегистрирована лишь в марте 2025 года и не имеет "документированного опыта" в производстве цемента.

В письме отмечается, что это "вызывает обоснованное беспокойство бизнес-сообщества относительно ее роли в сделке". Иными словами, участники рынка опасаются, что малоизвестный миноритарный владелец может оказаться недостаточно влиятельным или мотивированным, чтобы реально сдерживать аппетиты монополиста.

"Это вызывает законные опасения бизнес-сообщества относительно участия этой фирмы в сделке", – говорится в письме конфедерации.

Иными словами, украинская сторона сигнализирует ирландскому правительству: условие о независимом инвесторе могло быть обойдено, а значит в сделке есть элемент фикции, который бросает тень и на репутацию Ирландии как юрисдикции.

Если компания – миноритарный акционер был создан недавно (полгода назад), возникает вопрос, где она взяла средства, чтобы приобрести значительный (25%) пакет акций другой крупной компании. Комитет должен был проанализировать эту информацию, а также внимательно проверить информацию об учредителях Divinereach.

"Чтобы это не было формальным отчуждением и оно не финансировалось компанией, которая заинтересована в концентрации, чтобы она не была связана отношениями контроля (с миноритарием, ред.), ведь тогда теряется смысл отчуждения пакета акций", – сказала Татьяна Кулишова.

Федерация работодателей и другие профильные объединения тем временем обсуждают возможные шаги – от обращений в АМКУ и правительство до информирования европейских структур, ведь Украина сейчас активно гармонизирует свое законодательство с правом ЕС.

Таким образом, украинская отрасль консолидировалась против потенциальной цементной монополии, подчеркивая необходимость честных правил игры. "Мы требуем нормальной рыночной конкуренции, а не картельных сговоров", – подчеркивает Сергей Пилипенко.

Сама CRH настаивает, что все требования регулятора выполнены и структура собственности обеспечивает совместный контроль: у Divinereach нет связей с основным акционером, а право вето миноритария зафиксировано в корпоративных соглашениях.

Впрочем, сможет ли столь нетипичный инвестор, как автомобильный дилер, эффективно противостоять возможным злоупотреблениям? Этот вопрос остается открытым.

Судебная борьба

Правовая битва вокруг сделки CRH-Dyckerhoff длится уже более года и сейчас вышла на финишную прямую.

В феврале 2025 года Киевский хозяйственный суд поддержал иск "Ковальской" и отменил решение АМКУ о концентрации, фактически признав, что конкуренция оказывается под угрозой. Однако в июне Апелляционный суд встал на сторону CRH и АМКУ, восстановив разрешение на сделку (мотивация апелляции базировалась на том, что формальные условия - в частности продажа 25% – были выполнены надлежащим образом).

Не согласившись с этим, "Ковальская" подала кассационную жалобу в Верховный Суд. 11 сентября 2025 года Верховный Суд Украины начинает рассмотрение окончательной инстанции по этому делу.

Аргументы сторон в суде отражают две противоположные позиции.

Битва за цемент. Верховный Суд продолжит рассмотрение дела &quot;Ковальской&quot; против АМКУ и CRHВерховный Суд Украины начинает рассмотрение дела "Ковальской" (фото: freepik.com)

"Ковальская" настаивает, что соглашение нарушает как украинское, так и европейское конкурентное право.

Во-первых, устанавливается доминирование субъекта с долей далеко за пределами допустимой (46% против порога 35% в Украине). Во-вторых, есть основания утверждать, что условие о "независимом покупателе" доли выполнено формально – то есть имеем дело с обманом регулятора.

Также истец указывает на риски для экономики: рост цен на цемент ударит по всему строительному сектору, в том числе по государственным программам восстановления, которые финансируются налогоплательщиками и международными донорами.

При этом CRH, которая котируется на американской бирже и имеет историю злоупотреблений на рынке, в своих заявлениях утверждает, что сделка была проведена в полном соответствии с требованиями закона и международной практики.

Представители CRH отмечают, что 25% проданы авторитетному инвестору (семье О'Райли), а сам CRH уже четверть века присутствует в Украине. Они уверяют, что концентрация необходима для привлечения капитала в модернизацию старых цементных заводов, которые достались от советских времен, и что без этой сделки инвестиции могли бы не состояться.

Также CRH подчеркивает, что "Ковальская" сама не подавала предложений по покупке заводов Dyckerhoff, а теперь якобы пытается заблокировать приход конкурента. Пилипенко, кстати, отрицает, что его компания хотела купить эти активы: по его словам, заводы устаревшие и лучше строить новый с нуля.

Очевидно, что дело имеет прецедентный характер. Судебные слушания привлекли внимание не только бизнес-сообщества, но и власти: потому что речь идет о балансе между привлечением иностранного капитала и защитой экономической конкуренции.

Кроме того, впервые в новейшей истории Украины конкурентное ведомство столкнулось с тем, что его решение о концентрации было обжаловано и отменено судом первой инстанции. Хотя в апелляции и кассации позиция АМКУ была восстановлена, сам факт такого длительного судебного процесса свидетельствует об усилении судебного контроля над решениями АМКУ в сфере слияний и поглощений.

Юристы Kinstellar считают, что кейс формирует важный прецедент. С одной стороны, он установит более четкие критерии, по которым третьи стороны (например, конкуренты или потребители) могут требовать участия в процессе рассмотрения концентраций. С другой – побудит АМКУ более тщательно обосновывать свои решения, учитывая возможность судебного пересмотра.

Решение о концентрации может быть остановлено так сказать "посередине", то есть тогда, когда соглашение уже выполняется компаниями."Юридически, это возможно, то есть возможно разорвать все эти договоры и требовать возвращения к состоянию, которое было до концентрации", – пояснила Татьяна Кулишова.

Ситуацией заинтересовались даже за рубежом. Financial Times и The Irish Times опубликовали статьи об этом споре, называя его также "битвой за цемент".

Вместе с тем, европейские обозреватели связывают исход дела с более широким вопросом – готовностью Украины обеспечивать верховенство права и честные правила игры для бизнеса на пути в ЕС.

Ведь если конкурентные правила будут жестко соблюдаться даже под давлением крупных корпораций, это повысит доверие к украинским институтам. И наоборот, – если монополизация рынка произойдет без надлежащего контроля, это может негативно повлиять на репутацию страны как рыночной экономики.

Рассмотрение дела в Верховном Суде будет иметь решающее значение, поскольку станет финальной точкой в судебной эпопее вокруг крупнейшей M&A-сделки на украинском цементном рынке.

От решения судей зависит, останется ли в силе разрешение АМКУ (с уже выполненными условиями) или, теоретически, может быть создан прецедент для пересмотра или аннулирования крупной концентрации постфактум.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины Экономика Украины Вооруженные силы Украины Бизнес
Новости
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ