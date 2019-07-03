Битва за столицю: хто піде у Верховну раду по мажоритарці у Києві

Голосієво

Голосіївський округ №211 за кілька тижнів до виборів фактично залишився без мажоритарника. Обраний тут п'ять років тому за підтримки БПП Євген Рибчинський перейшов до "Батьківщини" і вирішив балотуватися у наступне скликання Ради у Яворові (округ №122) на Львівщині. На його мандат претендують секретар Київради Володимир Прокопів і президент інвестгрупи "Універ" Тарас Козак, висунутий партією "Голос".

Об'єднаних націоналістів на окрузі представляє колишній депутат Київради "свободівець" Руслан Андрійко. По Голосієво також висуваються помічники двох впливових нардепів: голови податкового комітету Ніни Южаніної Михайло Дмитрієв, і одного з екс-спонсорів Радикальної партії Сергія Рибалки – Артем Дубров.

Серед мажоритарників по всій Україні помітно виділяється група "прагнучих" – кандидатів, які роками намагаються потрапити в парламент, змінюючи округи і партії. Екс-депутат Київської облради Лариса Хобта бореться за мандат як мінімум з 2007 року. Спочатку вона висувалася від "Нашої України", потім від Партії регіонів, а цього разу намагалася заручитися підтримкою "Слуги народу", проте в підсумку йде як самовисуванка.

Президентська партія на цьому окрузі виставила голову громадської ради при Голосіївській РДА Олександра Юрченка. Він числиться парламентським помічником лідера партії УКРОП Тараса Батенка. Конкуренцію йому складуть скандально відомий блогер Всеволод Філімоненко, адвокат-телеведучий Ярослав Куц і 23-річний репетитор з англійської мови Борис Стулій.

Володимир Прокопів (kmr.gov.ua)

Дарниця

На дарницькому окрузі №212 чинний народний депутат Віталій Сташук побореться з одним із лідерів "Автомайдану", сином глави партії "Громадянська позиція" Олексієм Гриценком. Тут також балотується колишній голова фракції "Самопоміч" у Київраді, ресторатор Сергій Гусовський. Він брав участь у ліберальному об'єднанні "Люди важливі", проте цей рух не зміг знайти партнерів для участі у виборах і припинив свою діяльність. Конкуренцію їм складе екс-нардеп від "Свободи" Ігор Мірошниченко.

"Слуга народу" тут виставила завідуючого відділенням анестезіології клініки "Борис" Михайла Перебийніса. Засновник клініки Михайло Радуцький отримав №18 в списку партії. Блогер і волонтер Олександр Карпюк, відомий під псевдонімом Serg Marco, балотується від партії "Демократична сокира". Від "Батьківщини" – довірена особа Юлії Тимошенко на президентських виборах Віталій Нестор.

В перегони за депутатський мандат на №212 окрузі включився і колишній глава Київської міськадміністрації Олександр Попов. Генеральна прокуратура звинувачує його у співучасті в розгоні студентів на Євромайдані в ніч на 30 листопада 2013 року. На цьому окрузі також йде чоловік люстрованої голови Печерського суду часів Януковича Михайло Отрош. Його дочка працює суддею в Господарському суді міста Києва.

Сергій Гусовський (УНІАН)

Троєщина

Округ №213 (Троєщина) спробує знову завоювати нардеп Борислав Береза. Його основний конкурент – заступник голови КМДА Анна Старостенко, яку висунула партія "Європейська солідарність". Від політсили Володимира Зеленського тут йде хірург-стоматолог Артем Дубнов. Не виключено, що частину його голосів забере директор благодійного фонду "Слуга народу" Віктор Степаненко.

"Громадянська позиція" висунула на окрузі забудовника Олександра Лоєнка, "Батьківщина" – підприємця Ярослава Биструшкіна, який на минулих виборах йшов у Раду від Радикальної партії. Помічниця нардепа Наталії Веселової Олена Стефурак йде на вибори від партії "Сила людей". Саму Веселову також висунула ця політсила, але на прифронтовому окрузі в селищі Зайцево.

"Опоплатформа" зробила ставку на заступника директора комунального підприємства "Плесо" Вадима Мотуза. На вибори також йде співзасновник організації "Брати" Олександр Сухарський. Восени минулого року СБУ провела у нього обшук у справі про держзраду, де головним фігурантом проходить Олена Бережна. Підкорити Троєщину намагається і політтехнолог Олександр Чубатенко, який двічі отримував депутатський мандат від "Батьківщини".

Борислав Береза (Віталій Носач, РБК-Україна)

Березняки та Русанівка

Народний депутат Віктор Чумак після участі у низці політичних союзів знову самостійно висувається по округу №214 (Березняки та Русанівка). Конкуренцію на окрузі йому складуть місцевий депутат Київради від "Солідарності" Олесь Маляревич і ведучий телеканалу "1+1" Сергій Швець, який йде в Раду від "Слуги народу". Останньому буде опонувати керівник проектів в однойменному благодійному фонді Олександр Швакель.

Партія "Голос" на Березняках і Русанівці висунула ще одного депутата міськради Вадима Васильчука з "Київської команди" Сергія Гусовського. Націоналістів на окрузі представляє віце-президент "Київміськбуду" Степан Кударенко, помічник колишнього нардепа від "Свободи" Юрія Сиротюка. Конкуренцію йому складуть чоловік і продюсер співачки Наталії Валевської Володимир Пригладь, а також український баскетболіст, який виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", Станіслав Медведенко. За мандат від Березняків зібрався боротися і голова Болградської РДА та депутат Києво-Святошинської райради Денис Мусієнко.

Віктор Чумак (фото з відкритих джерел)

Лісовий масив

На Лісовому масиві (округ №215) знову балотується "свободівець" Андрій Іллєнко. "Європейська солідарність" висунула проти нього секретаря комісії з питань власності Київради Сергія Артеменка. "Слугу народу" представляє голова фонду "Майдан закордонних справ", дипломат Богдан Яременко. До недавнього часу він очолював київську парторганізацію партії УКРОП.

"Голос" на цьому окрузі підтримав заступника гендиректора "Прозорро" Андрія Кузьменка. По цьому округу також іде начальник Головного територіального управління юстиції Станіслав Куценко. У виборчу гонку включився і офіційний дистриб'ютор Mercedes-Benz Дмитро Савенко. "Батьківщина" виставила безробітну киянку Юлію Юранську.

Андрій Іллєнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ще один дарницький округ – №216 – вотчина Олександра Супруненка – брата зятя Леоніда Черновецького, колишнього мера Києва. Проти нього "Слуга народу" виставила професора Аграрної академії Лесю Забуранну. Тут же йде член цієї партії Наталія Журавльова і безробітний самовисуванець Олександр Зеленський.

"Батьківщина" виставила на окрузі борця з незаконними забудовами Михайла Ковальчука, хоча тут вже йде депутат Київради від цієї політсили Сергій Паладій. "ЄС" представляє депутат міськради від "Солідарності" Володимир Левін та його колега з фракції "Єдність" Віталій Павлик, колишній помічник Супруненка.

"Громадянську позицію" представляє одеський активіст і політтехнолог Андрій Юсов, націоналістів – Андрій Рекун, доцент педагогічного університету імені Драгоманова. Останньому буде протистояти заступник голови "Фонду ветеранів ВВВ" Марина Проскуріна від "Опоблоку".

Оболонь

В окрузі №217 на Оболоні на минулих виборах мандат отримав лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький. Замість нього цього разу балотується екс-командир полку "Азов" Максим Жорін. Конкуренцію йому складе Герой України, ветеран АТО Олександр Порхун. "Слуга народу" тут виставила керівника медичної офісу програми реформ при Міноборони Мар'яну Безуглу.

"Опоплатформа" підтримала на окрузі колишню активістку організації "Український вибір" Віктора Медведчука Оксану Гаврилюк. Тут також йде Микола Коваленко – директор дочірнього підприємства корпорації "Укрреставрація", яку пов'язують з Сергієм Левочкиными. "Партія Шарія" підтримала в сутичці за оболонський мандат безробітного Сергія Іонова. З ним побореться ще один керівник проектів фонду "Слуга народу" Олег Шарак.

Отримати оболонський мандат спробує активістка організації "Почайна" Анна Гончаренко, більш відома під псевдонімом Аннабелла Моріна. "Громадянську позицію" представляє Тарас Сириця, колишній помічник Олега Ляшка. Депутат Київради Людмила Костенко висунулася від "Європейської солідарності".

Святошино

У діючий склад парламенту через Святошинський округ №218 потрапив Володимир Ар'єв, на дострокових виборах цього літа він йде по списку "Європейської солідарності". На його мандат претендує Вікторія Муха – багаторічна помічниця нардепа Олександра Третьякова і глава його благодійного фонду. На даний момент вона також діючий депутат Київради від фракції "Солідарність".

"Слуга народу" на окрузі підтримує урбаніста і громадського активіста Дмитра Гуріна. Він тісно співпрацював із девелопером Андрієм Вавришем, якого називають другом глави Офісу президента Андрія Богдана. На бренді політсили президента спробує зіграти адвокат Тарас Коновал, голова громадської організації "Слуга закону".

Самовисуванцем по Святошино йде Тарас Костанчук, якого затримали на початку березня на дачі хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку за те, щоб він знявся з виборів. На окрузі також зустрінуться висуванець від націоналістів, голова жіночої футбольної асоціації міста Києва Василь Гончарук і заступник директора "Муніципальної варти" Антон Колумбет від партії "Демократична сокира".

Олександр Третьяков (tretiakov.org.jpg)

На сусідньому окрузі №219 балотується сам Олександр Третьяков. Конкуренцію йому складе Володимир Бондар – помічник нардепа Олени Масоріної, і адвокат Олексій Глущенко, партнер заступника прокурора міста Києва Сергій Репецького. На другий святошинський мандат також претендує депутат 2-го скликання Верховної ради Микола Грабар.

Заступник директора "Київблагоустрою" Олександр Мягкий висунувся від "Опоплатформи – За життя", депутат Київради від "Батьківщини" Ваган Товмасян йде самовисуванцем. З ними конкурує Андрій Пелюховський, який вказав у своїй біографії, що є прямим нащадком гетьмана Івана Самойловича. Політсила Володимира Зеленського на цьому окрузі підтримала ресторатора і телеведучого Миколу Тищенка. По Святошино також намагається обратися Андрій Хілько, який подавав позов з вимогою зняти Зеленського з виборів напередодні другого туру.

Поділ

На подільському окрузі №220 зустрінуться кандидат від "Слуги народу" Анна Бондар, колишній головний архітектор Києва, яка також працювала з Вавришем, і народний депутат Сергій Лещенко, який допомагав Зеленському під час президентської кампанії. У цій політсилі заявили, що не будуть підтримувати діючих депутатів, тому Лещенко йде як самовисуванець. Але в його рекламні на білбордах зазначено, що він – "справжній слуга народу".

Ще один важкоатлет на окрузі – заступник голови Київської державної міської адміністрації Валентин Мондріївський. Його кандидатуру підтримала партія УДАР Віталія Кличка. На Подолі також балотуються директор Охоронної археологічної служби України Антон Корвін-Піотровський і два депутати міськради: Олексій Окопний ("Солідарність") і Юрій Дідовець ("Батьківщина").

З ними конкурують аудитор і ведучий авторської програми на NewsOne Максим Гольдарб, а також заступник директора на каналі Савіка Шустера, у якого анульовано ліцензію на мовлення, Тетяна Кармазіна. До гонки на 220-му окрузі приєдналися поліцейський Юрій Кожанов і консультант управління контррозвідки СБУ Олексій Міщенко.

Сергій Лещенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Печерськ

Округ №221 на цих виборах став найбажанішим для київських мажоритарників. Для участі у виборах на Печерську зареєструвався 31 кандидат. Серед фаворитів перегонів – чинний нардеп Леонід Ємець, який балотується за підтримки партії "Голос", дипломат і колишній учасник ТКГ в Мінську Роман Безсмертний, а також скандально відомий політтехнолог Володимир Петров.

Підприємець Олександр Гусєв був помічником "регіонала" Ельбруса Тедеєва, а в 2012 році – кандидатом-мажоритарником від Об'єднаної опозиції. На цих виборах він висувається від "Опоплатформи – За життя". На цьому окрузі також балотується колишній президент каналу "Тоніс" і екс-голова Федерації боксу Володимир Костерін, а також колишній помічник нардепа Василя Горбаля Євген Леськів.

Роман Безсмертний (facebook.com/roman.bezsmertnyi)

"Слуга народу" підтримав на окрузі Анну Пуртову, в штабі Зеленського вона відповідала за розробку концепції електронного освіти. На її електорат, вочевидь, розраховують керівник проектів у благодійному фонді "Слуга народу" Олексій Кошовий і виконавчий директор однойменного фонду Богдан Помагайбог. "Європейська солідарність" на окрузі підтримала Михайла Терентьєва, директора комунального підприємства "Інженерний центр".

Солом'янський район

На солом'янському окрузі №222 знову балотується народний депутат Дмитро Андрієвський. Конкуренцію нардепу складе його давній помічник і колишній голова Солом'янської РДА Максим Шкуро. На окрузі також добре відомий Максим Луцький – колишній проректор НАУ, якого підозрювали в махінаціях з землями університету. Він вже потрапляв до парламенту від БЮТ, але потім став одним з перших перебіжчиків у "Партію регіонів".

"Слуга народу" на окрузі виставила комедійного актора і керівника студії "Мамахохотала" Романа Грищука. Від націоналістів йде депутат Київради Володимир Назаренко. Окремої уваги заслуговує самовисуванець Вахтанг Убірія. Одеським журналістам він запам'ятався в ролі заступника мера Одеси. У 2010 році під час конфлікту за "Дальницькі кар'єри" він погрожував співробітникам ЗМІ зброєю, стріляючи в повітря з пістолета.

Шевченківський район

Нардеп-"свободівець" Юрій Левченко спробує знову отримати мандат на шевченківському окрузі №223. Минулі вибори запам'яталися яскравим протистоянням Левченко з Віктором Пилипишиним. Цього разу за підтримки "За життя" тут балотується колишній помічник Пилипишина В'ячеслав Боядін. Конкуренцію їм складуть колишній мер Києва Олександр Омельченко і нардеп Вікторія Пташник, яку висунула партія "Голос".

По Шевченківському району йде Андрій Подщіпков, директор телеканалу "112", який входить в неформальний холдинг Віктора Медведчука. У списку кандидатів також є відома телеведуча Тетяна Гончарова. За депутатське крісло борються бізнес-партнер екс-глави СБУ Валентина Наливайченка Сергій Носенко, девелопер Ігор Зубицький і волонтер Іван Звягін, який заручився підтримкою "ЄС".

Юрій Левченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" на 223-му окрузі висунула Людмилу Буймістер, екс-менеджера компаній Сергія Тарути, другого номера в списку "Батьківщини". Вона очолювала правління його фірми GSG Towers і Гданську суднобудівну верф. Буймістер також була гендиректором дистриб'юторської компанії "Кіноманія", яка належить родині Тарути.