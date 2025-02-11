Битва кризисных грандов и другие матчи на старте плей-офф Лиги чемпионов: полное расписание вторника

В стыковых играх примут участие команды, которые по итогам основного раунда заняли места с 9-го по 24-е. Победители выйдут в 1/8 финала где их уже ждут клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву во французском Бресте. Там, команда хозяев, которая на предыдущем этапе уступила донецкому "Шахтеру" (0:2), будет противостоять землякам из столичного ПСЖ.

В 22:00 начнутся еще три матча. Мадридский "Реал" украинца Андрея Лунина встретится в английском Манчестере с местным "Сити". Итальянский "Ювентус" на своем поле протестирует нидерландский ПСВ. А португальский "Спортинг" сойдется с прошлогодним финалистом ЛЧ - дортмундской "Боруссией".

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Большой вечер футбола стартует с предматчевой студии в 21:00. К ведущим Вадиму Шевякину и Сергею Лукьяненко присоединятся бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Перечень матчей вторника в плей-офф Лиги чемпионов:

19:45, "Брест" - ПСЖ

22:00, "Манчестер Сити" - "Реал"

22:00, "Ювентус" - ПСВ

22:00, "Спортинг" - "Боруссия" Д

Анонс матчей 11 февраля

"Манчестер Сити" - "Реал". Настоящая классика Лиги чемпионов. В рамках стыковых матчей соперники сыграют свои девятое и десятое противостояние в самом престижном евротурнире за последние пять лет.

Также напомним, что три последних финала Лиги чемпионов выигрывала одна из этих команд: "Реал" в 2022 и 2024 годах, а "Манчестер Сити" - в 2023-м. Впрочем, на этапе лиги текущего розыгрыша ни один, ни другой клуб не показали действительно чемпионской игры. Но и поединок кризисного "Реала" против кризисного "Манчестер Сити" - безусловно, заслуживает внимания.

"Брест" - ПСЖ. Для двух французских клубов это будет уже третья встреча в текущем сезоне. В чемпионате страны парижане дважды уверенно одолели оппонентов - 5:2 и 3:1. Провинциальную команду сейчас откровенно лихорадит - лишь 8-е место в чемпионате. ПСЖ в свою очередь уверенно лидирует в Лиге 1. Да и в ЛЧ в последних поединках выглядел неплохо, одержав яркие победы над "Манчестер Сити" и "Штутгартом".

"Ювентус" - ПСВ. Парадокс нынешнего формата Лиги чемпионов в том, что в сентябре эти команды уже играли друг с другом в Турине. И тогда "Старая синьора" убедительно победила - 3:1. Итальянский гранд является бесспорным фаворитом и в противостоянии двух коллективов в плей-офф. Однако и нидерландцы способны на сюрпризы. Не забывайте что ПСВ не проигрывает в шести последних встречах подряд во всех турнирах.

"Спортинг" - "Боруссия". Дортмундцы заходят в следующую стадию Лиги чемпионов с новым тренером Нико Ковачем, для которого поединок в Лиссабоне станет всего вторым во главе "черно-желтых". И свой первый матч он уже проиграл - "Штутгарту" (1:2) в Бундеслиге. А "Спортинг" на домашней арене выглядит очень грозным. Впрочем, уместно будет напомнить, что три недели назад "львы" играли в ЛЧ против представителя чемпионата Германии, и уступили в гостях "Лейпцигу" - 1:2.