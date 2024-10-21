Битва за Часов Яр. Прорвали ли россияне оборону и что на самом деле происходит

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Что написали в Bild

Битва за Часов Яр продолжается уже почти год. Впрочем, по словам аналитика Bild Юлиана Репке, после того, как захватчики несколько месяцев не могли перейти канал Северский Донец, 18 октября, "чеченский авангард форсировал его и продвинулся вдоль южной окраины города".

"Российская армия вторжения прорвала украинский фронт к югу от Часов Яра и поставила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км по каналу", - сообщил Репке.

Он считает, что российские войска не будут двигаться дальше на запад, а "скорее всего, они вернут на север и будут наступать на центр Часов Яра".

Фото: на карты DeepState можно увидеть, как возле Часов Яра образуется заметная "клешня" с юга (скриншот карты)

В ОТГ "Луганск" опровергают успехи россиян

В свою очередь пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова в комментарии РБК-Украина не подтвердила факт, что российским войскам удалось продвинуться или закрепиться в районе Часов Яра.

"Учитывая, что противник использует тактику малых штурмовых групп, вражеская пехота забегает за канал. Однако подобные маневры сопровождаются значительными потерями для россиян. Украинские силы быстро отбивают такие атаки, отбрасывая российские подразделения назад", - сказала она.

По словам Бобовниковой, на практике это выглядит так: 3-5 захватчиков забегают в, например, дом; они условно "закрепились". Однако логистические пути к этой позиции будут перерезаны, а эти 3 человека так или иначе будут выбиты и уничтожены. Подобная история повторяется каждый день уже долгое время.

Что говорят военные

Украинские военные признают, что в Часов Яре сложная и имеет тенденцию к ухудшению.

Представитель прессслужбы 24 ОМБр имени короля Даниила Андрей Полухин, бригада которого защищает Часов Яр, рассказал "Суспильному", что Силы обороны Украины контролируют логистические пути и уничтожают технику россиян. Также он называет продвижение РФ временным.

"Враг может заскочить за канал, заскочить на одну, вторую, третью позиции, потом он там и заканчивается. Подмога не приходит, потому что наши ребята начинают отрабатывать по всему, что движется к нашим позициям. И забирают обратно позиции, забирают обратно территории, закрепляются по каналу Северский Донец", - сказал военный.

Почему враг хочет захватить Часов Яр

Войска РФ стремятся захватить город, ведь в случае его оккупации это означало бы для них дальнейшее продвижение на Константиновку, а дальше и на Славянск. То есть цель врага - реализация по захвату полноценно всей территории Донецкой области в пределах административных границ.

"Поэтому, конечно, что с точки зрения выхода в дальнейшем через Константиновку на северную часть Донецкой области, враг действует в этом направлении и пытается прорываться", - сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт отмечает, что действительно враг имел определенные тактические успехи. Но предпринимаются действия для стабилизации ситуации, что бы не допустить дальнейшего прорыва противника и входа непосредственно в центральную часть города или на западные окраины Часов Яра.

"Ситуация усложнилась из-за того, что враг применил дополнительные свежие силы, которые смог перетащить. Ну и соответственно это привело к тому, что они пытаются прорываться", - объясняет Мусиенко.

По его словам, ситуация непростая из-за того, что враг давит. И на сколько украинским воинам удастся удержать Часов Яр покажут только реальные боевые действия и обстановка. И если РФ будет доминировать в живой силе и технике и не удастся сбить ее наступательный потенциал, то дальнейшие действия будут учитываться в соответствии с развитием ситуации.

"Если она (ситуация - ред.) ухудшится, то это потенциально может привести в том числе и к отходу на другие позиции с позиций Часов Яра. Но не думаю, что это может произойти быстро. Поскольку там продолжаются довольно таки не простые боевые действия. И наши бойцы делают все, чтобы наносить врагу потери и сдерживать продвижение", - подытожил Мусиенко.