Битва беспилотников. Зачем Украине FPV и изменит ли миллион дронов ход войны

При подготовке материала использовались: данные из wikipedia, публикации профильных ресурсов Defense Express и "Милитарный", заявления президента Владимира Зеленского, представителей правительства и командования, комментарии экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.

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Что такое FPV-дроны

Это беспилотники с функцией передачи видео посредством камеры на самом БПЛА. От других дронов они отличаются скоростью, точностью и особенностями управления. В частности, оператор управляет с помощью пульта и очков, которые позволяют видеть местность вокруг беспилотника и наводиться на цель. То есть "от первого лица" (FPV - first person view).

FPV-дроны - это не военная техника. В гражданской жизни они используются для развлечений, съемки панорамных видео или прямых трансляций с места событий. Они способны нести полезную нагрузку, маневренны и могут быстро менять направление движения. Некоторые модели развивают скорость выше 100 км/ч.

В российско-украинской войне под FPV-дронами понимают скоростные квадрокоптеры. Их используют для разведки, наблюдения, сброса боеприпасов и в роли камикадзе, прикрепляя боевую часть. В опытных руках они становятся высокоточным оружием.

Украинские военные активно применяют FPV практически с начала полномасштабного вторжения - Вооруженные силы, Служба безопасности Украины, пограничники, Национальная гвардия, бойцы ГУР и другие подразделения. И регулярно публикуют соответствующие кадры. Например, недавно 72-й отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев с их помощью уничтожила тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Стоимость которой оценивается в 15 млн долларов.

"Украинские дроны-камикадзе для россиян - это "кара небесная". Применение FPV-дронов дает преимущество в том, что можно залететь в такие места, куда не попадет артиллерия", - отметил на днях спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Об угрозе говорит даже российский диктатор Владимир Путин. По его словам, раньше на них якобы не обращали внимание, считали, что "это какая-то фанера", но в реальности атаки FPV-дронов наносят ощутимые потери.

Прямо сейчас российская сторона тоже наращивает выпуск и применение. По данным неправительственного медиа "Агентство. Новости", на сегодня в России действуют порядка 40 производств, выпускающих от 400 до 5000 изделий в месяц. Причем 90% собирается из китайских компонентов.

Аналитики Defense Express отмечают, что если оккупанты смогут "поставить на поток" поставки тысяч FPV-дронов на фронт, украинские военные столкнутся с серьезной проблемой. Пока наши военные используют БПЛА как минимум в три раза чаще, чем россияне. Но противник упрямо догоняет нас по интенсивности ударов.

FPV-дроны на войне: преимущества и недостатки

Современный FPV-дрон является конструктором, который позволяет собрать летательный аппарат под конкретные нужды. В зависимости от задач подбираются двигатели, рамы, аккумуляторы и другие компоненты, после чего добавляют боевую часть со взрывчаткой.

Применение FPV-дрона гарантирует почти снайперскую точность, в специальной гарнитуре обеспечивается вид как из кабины. Другие плюсы - высокая скорость и маневренность. Нередки случаи, когда дрон-камикадзе "достает" танк, залетая через люк.

Одно из главных преимуществ - цена. Стоимость колеблется от 500-600 до более 1000 долларов. При этом он способен уничтожать образцы вооружений и военной техники в сотни и тысячи раз дороже. А производство на базе гоночных квадрокоптеров вообще стартует от 200 долларов за единицу.

Фото: преимущество FPV-дронов в дешевизне, точности и маневренности (Виталий Носач/РБК-Украина)

FPV-дроны управляются вручную, они не связаны со спутниковой навигационной системой GPS, и в этом плане не восприимчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы. Но если вражеские "глушилки" атакуют любую из радиочастот, которые использует дрон, прерываются сигналы видеопередачи и управления между пилотом и БПЛА.

Отмечают и ряд других недостатков. Во-первых, чтобы подвесить мощную боевую часть, необходимо максимально облегчить конструкцию. Поэтому приходится ставить легкие аккумуляторы, которые обеспечивают всего несколько минут работы.

Во-вторых, реальная поражающая сила. Когда речь идет об FPV-дронах, имеется в виду боевая часть массой примерно 1 кг. То есть вывести из строя танк в разы сложнее, чем противотанковой ракетой. Чтобы уничтожить тяжелую бронетехнику ударом БПЛА, должен сойтись целый ряд факторов.

Во-третьих, высокий уровень подготовки пилотов. Если базовый курс на квадрокоптер типа Mavic занимает пять дней, то на овладение боевым FPV нужно две-три недели. Более жесткие требования выдвигаются к оператору по скорости реакции, моторике пальцев и вестибулярному аппарату. Например, те, кого укачивает в автомобиле, точно не смогут управлять дроном через гарнитуру. В добавок пилотирование осложняется и тем, что в отличие от Mavic в нем нет стабилизации. Поэтому способность зависнуть на месте для него является фигурой высшего пилотажа.

Почему FPV-дроны нужны на фронте

Украинские военные массово запускают FPV-дроны не от хорошей жизни. В первую очередь из-за нехватки артиллерийских снарядов. Европейские партнеры не успевают с поставкой обещанного миллиона боеприпасов, а в США пакет помощи для Украины на 2024 год будет согласован не раньше января. Все это вынуждает Силы обороны экономить ресурсы. На сегодня в артиллерийской дуэли на один украинский снаряд приходится 5-7 российских.

Как заявил командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский в интервью Reuters, особенно сильный снарядный голод в боеприпасах калибров 122-мм и 152-мм.

"И сегодня эти проблемы есть по всей линии фронта. Объемы, которые у нас есть сегодня, не достаточны, учитывая наши потребности", - заявил он.

Отметим, снаряды 122-мм и 152-мм нужны для артиллерии советского производства. Очевидно, партнеры из Восточной Европы за два года войны передали из запасов все, что могли. Украина наращивает свои мощности по номенклатурам времен СССР, но очевидно, что дефицит - это надолго.

По словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, временным решением могут стать дроны-камикадзе.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине будут решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - отметил он в интервью BBC.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина объяснил, что от объема производства зависит многое, но даже большое количество FPV перекроет дефицит в снарядах только частично. В частности, дроны не способны разбить огневые точки, бетонные сооружения и линии обороны. Они выступают, скорее, как "хирургический инструмент" для точечного поражения вражеской техники и вооружений.

Портал "Милитарный" приводит аргументы военнослужащего Сил ТРО с позывным "Турист", который пилотирует 10-дюймовый FPV-бомбардировщик LuckyStrike украинского производства. По его словам, "Лаки" сбрасывает боеприпас массой до 1,5 кг с высоты до 100 метров и на скорости 60 км/ч. Благодаря работе таких дронов, удается сберечь военных. И это важно, ведь люди на войне остаются самым ценным ресурсом.

Миллион дронов. Насколько это реально и может ли повлиять на ход войны

Российские войска перешли в наступление на восточном фронте и пытаются выдавить Силы обороны Украины с позиций на юге. Кадры из Авдеевки, левобережья Херсонской области и с других направлений показывают, что во многом противника удается сдержать за счет ударов FPV-дронами.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко соглашается: это серьезные средства поражения.

"Но одни лишь FPV-дроны не смогут повлиять на общий ход боевых действий. Только комплексное применение разных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

В последние недели волонтеры бьют тревогу и критикуют Генштаб и Минобороны за, по их мнению, недостаточное внимание к FPV-дронам. И похоже, проблемы действительно есть. На этой неделе президента Владимира Зеленского спросили о производстве и формировании специальных подразделений, оснащенных FPV.

"Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и к специальным подразделениям. Должна быть структура управления по дронам, не советская, а очень простая", - заявил он.

Фото: украинский военный управляет FPV-дроном (Виталий Носач/РБК-Украина)

На одной из Ставок вопросы производства и поставок были ключевыми. В частности, обсуждался эпизод, когда из-за бюрократии 26 000 готовых дронов не смогли вовремя доехать до фронта.

"Было очень громко на Ставке, но не может быть таких проблем. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами", - отметил президент и пообещал, что в 2024 году украинские военные получат 1 миллион дронов.

Комментируя слова Зеленского, министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, что по итогам декабря Украина выйдет на 50 000 FPV-дронов в месяц. Также на следующий год ожидается выпуск более 10 000 БПЛА с дальностью на сотни километров и более 1 000 с дальностью за тысячу километров. По его словам, производственные мощности готовы и началось заключение контрактов.

Нынешними темпами Украина способна выпускать 600 000 FPV в год. Чтобы выйти на цифру в миллион следует нарастить производство до порядка 83 000 в месяц, то есть на 60%.

"Это не так много. Мы ставим задание, чтобы это было обязательно выполнено, чтобы они обязательно были в наших войсках. Это не слишком большая цифра на ту линию фронта, которая у нас на сегодня… Что касается производства, мы не видим больших проблем", - объяснил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, те 26 000 дронов, о которых говорил Зеленский, находились на двух складах и долгое время не могли попасть на передовую. Сейчас к запуску готовят систему, которая позволит автоматически и очень быстро доставлять БПЛА. Потому что фронт нуждается в них ежедневно и в довольно больших количествах.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, другого выхода нет, и Украина просто обязана выйти на показатель в миллион дронов за год.

"Потребность очень велика. Их много типов - разведчики, наблюдательные, камикадзе, действующие на разную глубину, и те, которые могут сбрасывать гранаты. А нам нужны еще беспилотники на 1500 км, чтобы бить по объектам на всей оккупированной территории и в России", - рассказал он РБК-Украина.

Помимо текущих проектов, важно понимать, как адаптируется враг, как пытается противодействовать, и что нужно сделать, чтобы быть готовыми постоянно обновлять программное обеспечение и делать дроны более эффективными.

"Что касается самих FPV-дронов, они способны помочь нашим войскам, обеспечивая огневую поддержку. Их нужно очень много, и даже в таком случае в полной мере они не изменят ход войны", - подчеркнул Мусиенко.

В этом плане Украине следует совершенствоваться в направлении роботизированных систем.

"Это может стать ключом к победе. Когда речь идет о мобилизационном потенциале России и Украины, ми понимаем, что мы в меньшинстве и не можем соревноваться, кто больше мобилизует. Нужно развивать платформы, которые способны доставлять снаряды, нести крупнокалиберные пулеметы, установки для запуска гранат и так далее", - добавил эксперт.