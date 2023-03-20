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Биткойн вырос до максимума за 9 месяцев на фоне проблем в банковской сфере

Фото: Биткойн вырос на 25% за одну неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Биткойн колеблется около девятимесячного максимума в понедельник, 20 марта, после своей лучшей недели за четыре года. Проблемы в традиционной банковской сфере вынуждают некоторых инвесторов обращаться к цифровым активам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости упала на 1,8% до 27 549 долларов после того, как в воскресенье она достигла максимума с 12 июня прошлого года в 28 474 долларов.

На прошлой неделе биткойн вырос на 26% и на 35% за десять дней, поскольку потрясения в банковском секторе прокатились по всему миру, начиная с краха Silicon Valley Bank и заканчивая поглощением UBS банка Credit Suisse на выходных.

"Импульс обусловлен ликвидностью, поскольку биткойн является альтернативным средством ликвидности", - сказал Маркус Тилсон, руководитель отдела исследований и стратегии компании Matrixport, предоставляющей финансовые услуги в области цифровых активов, базирующейся в Сингапуре.

Он ожидает, что к концу года биткойн может достичь 45 тысяч долларов, а ликвидность от центральных банков найдет свое применение в криптоактивах, как это было в 2021 году, когда биткойн достиг рекордных максимумов.

Федеральная резервная система США в воскресенье заявила, что она и другие крупные центральные банки будут увеличивать ликвидность за счет увеличения частоты операций по поставке долларов на финансовые рынки.

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