Біткойн впав на 20% після досягнення історичного максимуму

У понеділок, 11 січня, біткойн впав на 20% до 33 447 доларів, найнижчого рівня з 6 січня. Найпопулярніша у світі криптовалюта втратила близько 8,5 тисяч доларів вартості.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає агентство, криптовалюти обвалилися в понеділок, оскільки зростання прибутковості облігацій США в цілому підняв долар і завдав шкоди іншим активів, які не приносять доходу.

Пізніше біткойн виріс до 35 192 доларів, що приблизно на 16% нижче рекордного піку в 42 000 доларів, який досягла минулого тижня найпопулярніша у світі криптовалюта.

Біткойн досяг рекордного максимуму 41 962 долара 8 січня і закінчив минулий тиждень із зростанням на 15%, що є четвертим поспіль двозначним тижневим приростом.

Нагадаємо, вартість біткойна зростала протягом грудня 2020 року. Всього за рік біткойн подорожчав приблизно в три рази. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу за допомогою вакцин.