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Біткойн перевищив рівень в 51 тисячу доларів

Автор: Олександр Білоус

Вартість біткойна у середу, 17 лютого, перевищила рівень 51 тисячу доларів і досягла 51 348 доларів. Тільки цього місяця ціна зросла на 53%.

Про це повідомляє Coindesk.

Напередодні найпопулярніша у світі криптовалюта подолала психологічний рівень в 50 тисяч доларів.

Біткойн зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу зі спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Біткойн дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі. Крім Tesla біткойн в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

На новинах від Tesla біткойн минулого тижня досяг рекорду в 47 565 доларів.

Потім біткойн виріс 11 лютого більш ніж на 8% до рекордно високого рівня 48 481 долар. Це сталося після того, як Bank of NY Mellon заявив, що сформував підрозділ цифрових активів.

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