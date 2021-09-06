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Біткойн подорожчав до максимуму з травня: що стало причиною

Автор: Олександр Білоус

Біткойн демонструє сильне зростання, піднявшись в понеділок, 6 вересня майже до 52 тисяч доларів, досягнувши найвищого рівня з травня. У соціальних мережах зростає рух із закликом купувати невеликі кількості біткойнов на підтримку плану Сальвадора зробити криптовалюта законним платіжним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Користувачі платформ, включаючи Twitter і Reddit, обговорюють плани масової покупки біткойнів на суму 30 доларів 7 вересня, щоб відзначити набуття чинності закону Сальвадора про біткойни. Потенційна скоординована цінова атака перегукується з попередніми онлайн-кампаніями, націленими на акції, такі як GameStop Corp.

Сальвадор розпочав встановлення банкоматів Bitcoin, щоб громадяни могли конвертувати токени в долари США, а уряд створив фонд у розмірі 150 мільйонів доларів для підтримки конвертації біткойнів у долари. Сальвадорці зможуть завантажити цифровий гаманець уряду, ввести свій ідентифікаційний номер і отримати 30 доларів в біткойнах, повідомив минулого місяця міністр фінансів Алехандро Селайя.

За словами Віджая Айяра, глави Азіатсько-Тихоокеанського регіону криптобіржі Luno в Сінгапурі, користувачам буде непросто скоординувати і реалізувати такий план. "Сказати щось і насправді зробити це - дуже різні речі", - сказав він.

Нагадаємо, біткойн піднявся до максимального рівня в 65 тисяч за долар в середині квітня, після чого впав нижче 30 тисяч доларів.

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