Біткойн подорожчав до максимуму з травня: що стало причиною

Користувачі платформ, включаючи Twitter і Reddit, обговорюють плани масової покупки біткойнів на суму 30 доларів 7 вересня, щоб відзначити набуття чинності закону Сальвадора про біткойни. Потенційна скоординована цінова атака перегукується з попередніми онлайн-кампаніями, націленими на акції, такі як GameStop Corp.

Сальвадор розпочав встановлення банкоматів Bitcoin, щоб громадяни могли конвертувати токени в долари США, а уряд створив фонд у розмірі 150 мільйонів доларів для підтримки конвертації біткойнів у долари. Сальвадорці зможуть завантажити цифровий гаманець уряду, ввести свій ідентифікаційний номер і отримати 30 доларів в біткойнах, повідомив минулого місяця міністр фінансів Алехандро Селайя.

За словами Віджая Айяра, глави Азіатсько-Тихоокеанського регіону криптобіржі Luno в Сінгапурі, користувачам буде непросто скоординувати і реалізувати такий план. "Сказати щось і насправді зробити це - дуже різні речі", - сказав він.

Нагадаємо, біткойн піднявся до максимального рівня в 65 тисяч за долар в середині квітня, після чого впав нижче 30 тисяч доларів.