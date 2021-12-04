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Біткойн за день подешевшав більш ніж на 10%: що стало причиною

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Україна, Субота 04 грудня 2021 08:59
Біткойн за день подешевшав більш ніж на 10%: що стало причиною Фото: біткойн за день подешевшав на 12% (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн впав на 12,14% до 47,176 тисяч доларів в суботу 4 грудня. Як і у випадку з багатьма ризиковими активами, на біткойн вплинули побоювання з приводу штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Біткойн, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, вже впала на 31,6% з річного максимуму в 69 тисяч доларів, досягнутого 10 листопада.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, недавні прогнози зростання світової економіки від Міжнародного валютного фонду, ймовірно, будуть знижені через появу штаму "Омікрон".

Omicron з'явився в багатьох країнах світу, і багато урядів обмежили правила поїздок, щоб стримати цей варіант.

"Головною проблемою як і раніше є весь штаму "Омікрон". Тут існує величезна невизначеність", - сказав Ренді Фредерік, віце-президент з торгівлі та деривативів Charles Schwab

Індекс долара минулого тижня досяг найвищого рівня з липня 2020 року.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва заявила, що через штам "Омікрон" існують ризики для світової економіки, а темпи зростання можуть знизитися.

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