Биткоину прогнозируют почти 90 000 долларов до конца 2024 года

За последние 6 месяцев биткоин вырос более чем в два раза, уверенно обновив исторические максимумы 2021 года. По оценкам аналитиков, к концу 2024 года стоимость биткоина может достичь 88 000 USD.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Такой прогноз возник после проведения опроса британской финтехкомпанией Finder среди представителей криптовалютных платформ и экспертов криптоиндустрии, которые опираются на фундаментальные факторы и технический анализ.
Другие аналитики также настроены оптимистично:
В то же время, по мнению аналитиков Traders Union, на долгосрочном интервале восходящий тренд, хоть и с меньшей динамикой, сохранится в течение ближайших нескольких месяцев, а цена достигнет $77 000 до конца 2024 года.
Аналитики Binance более сдержанны в прогнозе. По их мнению, до начала 2025 цена будет держаться в зоне 71-72 тыс., но маловероятно сможет ее превзойти.
Приверженцы "булрана" (сильного роста криптовалюты) имеют несколько ключевых аргументов в пользу дальнейшего роста.
Прежде всего, высок спрос со стороны институциональных инвесторов. Речь идет в первую очередь о ключевых институциональных игроках и инвестиционных фондах.
BlackRock - один из крупнейших в мире инвестиционных фондов, чья заявка на спотовый ETF была утверждена в США в январе, стал крупнейшим инвестором. Баланс фонда за два месяца вырос до 15,5 млрд долларов. США. Всего фонд купил более 225 тысяч ВТС.
Крупный разработчик программного обеспечения MicroStrategy - другой крупный корпоративный обладатель имеет на балансе более 205 000 BTC стоимостью 15,06 млрд дол. США. И продолжает увеличивать объемы инвестиций.
Данные портала bitcointreasuries.net
В середине марта стало известно, что компания выпустит облигации с погашением в 2030 году на сумму 500 млн долларов. США для дальнейших инвестиций в Bitcoin. На фоне ралли ВТС акции MicroStrategy за день выросли на 10,85%.
Аналитики предупреждают, что фонды не будут скупать криптовалютные активы вечно. Но пока есть тенденция, розничным инвесторам нужно воспользоваться моментом.
Еще один фактор - BТС перешел психологический уровень предыдущего исторического максимума.
Также на цену оказывает влияние следующий халвинг.
В середине марта сложность вычислений майнинга обновила исторический максимум, увеличившись после последнего перерасчета на 5,79%. Следующий в апреле 2024 года халвинг уменьшит доход майнеров в 2 раза, сделав его еще менее выгодным. И соответственно снизит объем предложения ВТС.
У приверженцев коррекции также есть свои аргументы. Индекс страха и алчности перешел отметку 87%, что является практически историческим максимумом. Это свидетельствует о переоцененности актива и высоком уровне эйфории. Похожее состояние рынка наблюдалось в 2017 и 2021 годах. После чего наступал спад.
В целом настроения на рынке остаются оптимистичными, несмотря на относительно небольшие локальные коррекции на 3-5 тыс. за несколько дней.
С учетом динамики роста цены ВТС последних месяцев, растущего спроса со стороны инвестиционных ETF-фондов, наступающего халвинга и умеренного оптимизма инвесторов мы вполне можем увидеть 80 тыс. уже в начале лета и 100 тыс. до конца года.
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