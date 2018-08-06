Біткоін торгується нижче 7 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 7 145,74 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у понеділок, 6 серпня, торгується нижче 7 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 12:30 вартість однієї монети складає 6 986,42 долара.

Максимальний показник за сьогодні - 7 145,74 долара за монету, найбільш низький - 6 956,76.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 409,2, Bitcoin Cash - 697,28, Litecoin - 74,62, XRP - 0,4282 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 0,36% і на 12:38 становить 7 016,09 долара за монету.

Фото: скріншот з сайту coinmarketcap.com

Нагадаємо, 23 липня курс біткоіна досяг максимуму за два місяці, перевищивши 7,7 тис. доларів за монету.

4 серпня о 09:42 вартість однієї монети Bitcoin складала 7 423,71 долара. При цьому вартість Ethereum становила 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 долара за монету.