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Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать

Понедельник 20 января 2025 20:00
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Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать Иллюстративное фото: Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать(Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Цена Bitcoin резко упала во время речи после инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CryptoPotato.

Стоит заметить, что в течение этого дня стоимость монет прибавила около нескольких тысяч долларов и по состоянию на 10 утра стоила 107,8 тысячи долларов (4,54 млн гривен).

Однако в первые минуты речи Трампа цена биткоина упала с более 107 000 долларов до менее чем 102 000 долларов, поскольку рынок готовится к его действиям в отношении индустрии после его многочисленных обещаний во время предвыборной кампании.

Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать

Биткойн

Bitcoin - это цифровая валюта, которая работает без посредников, таких как банки или правительства. Валюта была основана на технологии блокчейн - распределенной базе данных, где записываются все транзакции.

По данным Reuters, в течение 2025 года Bitcoin может вырасти вдвое, как это было и в 2024-м.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Биткоин
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