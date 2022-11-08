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Bitcoin обвалился почти на 20 процентов

Фото: Bitcoin обвалился почти на 20 процентов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, Bitcoin обрушился почти на 20%. Впервые с конца сентября он опустился ниже 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на показатели криптобиржи Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютам биржи Binance Bitcoin подешевел до 18,4 тысячи долларов. Криптовалюта опускается ниже 19 тысяч долларов за монету впервые с конца сентября.

Bitcoin дешевеет уже третью торговую сессию подряд. В это утро цена впервые с 25 октября опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысячи долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч.

Напомним, что регулятор ценных бумаг США создаст два новых офиса для рассмотрения заявок, связанных с криптоактивами и сектором медико-биологических наук. Они присоединятся к семи существующим офисам отдела комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который занимается подачей корпоративных документов.

Компании, помогающие упростить транзакции на рынке криптовалют, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), как и другие рыночные посредники, заявил агентства Гэри Генслер.

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