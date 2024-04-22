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На бирже WhiteBIT 24 апреля состоится листинг токена от проекта Усика Ready to Fight

Фото: на бирже WhiteBIT 24 апреля состоится листинг токена от проекта Усика Ready to Fight (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

24 апреля 2024 года состоится листинг первого боксерского токена Ready to Fight ($RTF) на ведущих мировых криптобиржах, включая WhiteBIT. Старт торговли запланирован на 10:30 по UTC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Ready To Fight — инновационный проект в сфере SocialFi, объединяющий социальные сети и децентрализованные финансы, предоставляя возможность создателям монетизировать свой контент. Это первая социальная сеть для пятидесятимиллионного мирового боксерского сообщества, основателями которого являются Александр Усик и Сергей Лапин.

Посольствами проекта выступают такие выдающиеся мировые спортсмены как Майк Тайсон, Амир Хан и Эбани Бриджес.

Стратегическими партнерами проекта стали Всемирный боксерский совет (WBC), Федерация бокса Саудовской Аравии и Riyadh Season. Ready To Fight объединяет боксеров, тренеров, агентов, менеджеров и фанатов интегрируя бокс с возможностями Web3.0.

Экосистема RTF включает более 20 уникальных сервисов, среди которых:

  • Subring: SocialFi-платформа, применяющая модель friend.tech для привлечения и взаимодействия пользователей. Поддерживая токены, такая модель позволяет создателям зарабатывать на своем контенте или знаниях.
  • Cyber Ring: игра, интегрирующая бокс с блокчейн-технологиями, предлагая сезонный геймплей с NFT-наградами.
  • Questing Platform: интерактивная система с вознаграждениями за выполнение задач.
  • Web 3 Wallet: приложение, поддерживающее все основные блокчейн-сети.
  • $RTF токен — первый боксерский токен и ключевой компонент, управляющий работой платформы.

24 апреля в 10:30 (UTC) $RTF токен будет добавлен на WhiteBIT и другие крупные криптобиржи.

Пользователей WhiteBIT будет ждать ряд преимуществ. Первые токены будут начислены инвесторам, послам и уже взаимодействующим с токенами RTF через 15 минут после старта продаж с последующим периодом cliff и начислением, сроки которого будут уточнены. В преддверии листинга, 23 апреля в 11:00 (UTC), состоится AMA-сессия в Telegram-канале WhiteBIT, где пользователи смогут узнать больше о $RTF токен и задать вопросы разработчикам.

Также с 22 апреля по 17 мая RTF совместно с WhiteBIT проведут Bounty-кампанию, детали которой будут обнародованы в ближайшее время в социальных сетях биржи.

Итак, проект Александра Усика RTF открывает новые возможности блокчейн технологии для фанатов бокса по всему миру.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

Компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.

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Криптоиндустрия