БИПА проиграла "Будивельнику" битву лидеров баскетбольной Суперлиги

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

БИПА – "Будивельник" – 64:69 (14:17, 20:24, 21:11, 9:17)

Эта встреча началась еще 26 октября. Тогда матч дважды прерывал сигнал воздушной тревоги, так что поединок так и не доиграли. Новый старт Бипа и "Будивельник" получили при счете 34:41. Одесситы "включились" лучше.

Южная команда быстро сумела выровнять положение, а под занавес третьей четверти даже вышла вперед. В конце концов по итогам десятиминутки БИПА привезла киевлянам три пункта преимущества. "Гладиаторы" прибавили в финальном отрезке. Однако уйти в отрыв от одесситов не смогли.

На паркете началась игра нервов. За четыре минуты до финальной сирены БИПА уступала столичному гранду только одним пунктом. Однако команда Дмитрия Забирченко подняла темп, удержать который сопернику было не по силам. Вторая команда чемпионата набрала всего 3 очка во второй половине четверти и проиграла матч.

Для "Будивельника" эта победа стала уже 21-й в нынешнем сезоне Суперлиги. "Гладиаторы" еще ни разу не потерпели поражения. Рекорд БИП скромнее – 15 побед, 5 поражений.