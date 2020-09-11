Biohacking Conference Kyiv про ефективні способи оптимізації здоров’я відбудеться 11 листопада

У сучасному світі стрімкого розвитку технологій потрібно багато встигати, щоб бути успішним і залишатися на вершині. Особливо важливо знати, як зберігати міцне здоров’я та насолоджуватися повноцінним життям, бути продуктивним і вийти за межі своїх можливостей.

Відповіді на найактуальніші запитання про прокачування тіла та мозку дадуть на першій Biohacking Conference Kyiv , присвяченій інноваційним способам зміцнення здоров’я та продовження молодості. Подія від Smile-Expo відбудеться 11 листопада 2020 року.

На заході виступлять провідні фахівці з різних галузей: лікарі, вчені, геронтологи, біохакери та багато інших. З-поміж них:

Олександр Коляда – генетик, науковий співробітник лабораторії епігенетики Інституту геронтології НАМН, засновник лабораторії DIAGEN.

генетик, науковий співробітник лабораторії епігенетики Інституту геронтології НАМН, засновник лабораторії DIAGEN. Людмила Гончарова – лікарка дієтологиня-імунологиня, дворазова переможниця проєкту «Битва дієтологів» на телеканалі СТБ, засновниця Goncharova Clinic.

лікарка дієтологиня-імунологиня, дворазова переможниця проєкту «Битва дієтологів» на телеканалі СТБ, засновниця Goncharova Clinic. Олександр Скороход – кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Гліб Ходоровський – майстер із медитації, досвідчений тренер із техніки mindfulness.

майстер із медитації, досвідчений тренер із техніки mindfulness. Святослав Ханенко – біохакер, співзасновник і головний лікар першої в Східній Європі клініки біохакінгу SQLAB.

Експерти розберуть основні інструменти біохакінгу та пояснять, у чому зв’язок дієти та довголіття. Окремо спікери розкажуть, як генетичні дослідження допомагають виявити ризики для здоров’я, визначити параметри засвоєння продуктів і скласти програму профілактики захворювань. Окрім цього, у доповідях мова піде про безпечний підхід до спортивних тренувань, користь медитації mindfulness і керування здоров’ям для підвищення продуктивності у всіх сферах життя.

Про заходи безпеки на конференції

Щоб захистити гостей, спікерів, учасників і спонсорів події від зараження коронавірусом, на Biohacking Conference Kyiv будуть дотримані всі вимоги українського уряду та Міністерства охорони здоров’я, які спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.

На заході вживуть такі профілактичні заходи:

Доступ на івент дозволений тільки за наявності захисних масок чи респіраторів.

Температурний скринінг на вході.

Наявність антисептиків у приміщеннях, де відбуватиметься подія.

Кількість відвідувачів на конференції обмежена відповідно до вимог МОЗ України.

Відстань між стільцями для розміщення гостей складе не менше 1,5 метра.

Організатор і місце проведення

Захід організовує міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на проведенні галузевих івентів, що присвячені інноваціям.

Biohacking Conference Kyiv відбудеться 11 листопада в Києві в конференц-холі "Оазис".

Подробиці та реєстрація: kyiv.biohacking.events .