"Биофарма" вложила более 2,5 млн долларов в обучение талантливых украинцев

На предприятии отмечают, что поддерживают талантливую молодежь, которая хочет связать свою жизнь с наукой в области иммунологии, микробиологии, онкологии, кардиохирургии, педагогики и т.д.

Инвестиции "Биофармы" в образовательный проект составили более 2,5 миллиона долларов.

Я рад, что мы познакомились, что вы нашли время к нам приехать, что родители вас отпустили, что вы все эти три недели провели у нас. Мне понравились ваши презентации, и я уверен, что каждый из вас создаст свой уникальный успешный проект. Я верю в успех каждого из вас и с уважением к этому отношусь", - отметил президент компании "Биофарма" Константин Ефименко.

По словам руководительницы "БиоШколы" Надежды Осипчук, новый курс обучения у них начнется уже в сентябре - с бесплатных онлайн-занятий, на которых учащиеся будут углублять свои теоретические знания по разным направлениям биологии. Начиная с января снова откроет практические занятия на своей базе.

"Мы планируем провести второй этап для учащихся "БиоШколы" в январе, на котором будет осуществлен запуск биотехнологического процесса, чтобы наши ученики поняли все нюансы, начиная от стартовой точки", - подчеркнула Осипчук, добавив, что для "БиоШколы" закупят специализированное профильное оборудование. для работы и обучения молодых ученых.

Ефименко, являющийся спонсором всеукраинских олимпиад по биологии, также отметил, что компания будет поддерживать грантами талантливых выпускников, желающих получать высшее образование в украинских университетах, в частности в направлении биотехнологии.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы это было в Украине. Кто будет вступать в Украину, мы обязательно будем помогать грантами", - сказал Ефименко.

Напомним, Биофарма в 2024 году открыла школу биологии БиоШкола на базе основных производственных мощностей компании в Белой Церкви.

По словам Ефименко, компания поддерживает талантливых детей, "чтобы их будущие биотех-стартапы стали примером успеха в Украине".