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TU представили обновленный гайд по торговле на Бинанс для начинающих

 

Криптовалютная биржа Binance существует с 2017 года, и для многих современных трейдеров путешествие в мир цифровых валют началось именно с неё. Платформа располагает одним из крупнейших пулов криптовалют, высокой ликвидностью и рекордными объемами торгов наряду с низкими комиссиями.

Для тех, кто хотел бы приобщиться к торговле на Binance и начать пользоваться ее преимуществами, финансовые аналитики Traders Union опубликовали подробный гайд, в котором рассказывают, чем хороша торговля на Бинанс для начинающих. Статья содержит пошаговое руководство по созданию и верификации профиля на Binance и полезные советы для трейдеров.

Краткое содержание нового гайда от TU

В руководстве экспертов Traders Union подняты и разъяснены следующие темы:

  • регистрация на Binance (пошаговое руководство);
  • верификация аккаунта;
  • особенности торговли на Binance;
  • рекомендации, как снизить торговые издержки;
  • способы получения пассивного дохода на Бинанс;
  • особенности реферальной программы.

Советы экспертов TU начинающему трейдеру на Бинанс

В TU дали полезные советы желающим зарегистрироваться на Binance. Ниже приведены некоторые из них.

Ускорение верификации

Регистрация на Binance — процесс довольно простой и интуитивно-понятный, так утверждают эксперты Traders Union. А вот верификация может занять некоторое время. Не стоит переживать, если техническая поддержка не прислала уведомление о том, что аккаунт подтвержден, сразу. Этот процесс может занять 1-2 дня (официально биржа утверждает, что до 10 дней, однако такое промедление — большая редкость). Для ускорения процесса верификации рекомендуется проходить его через мобильное приложение платформы.

Безопасность и снижение рисков

В торговле криптовалютой безопасность превыше всего. Причем это касается как безопасности цифровых активов, так и сохранности личных данных. Чтобы избежать противоправных действий со стороны злоумышленников, взлома аккаунта или утери доступа к нему, эксперты Traders Union советуют использовать двухфакторную аутентификацию. Хранить монеты рекомендуется в холодном кошельке Бинанс. Прежде чем начать торговлю на реальном рынке, эксперты настоятельно рекомендуют использовать демо-счет. Он будет полезен даже опытным трейдерам, когда им нужно протестировать новую стратегию, не говоря уже о новичках, которые только учатся торговать.

Снижение торговых издержек

Самый простой и популярный способ снизить торговые издержки на Binance — обзавестись нативным коином (BNB). С его помощью можно не только снизить комиссии, но и получить доступ к эксклюзивным функциям на бирже.

Чтобы помочь трейдеру сэкономить время и разобраться, подходит биржа Binance или лучше поискать другую, эксперты Traders Union опубликовали детальный обзор Binance, где указана подробная информация о Binance и реальные отзывы трейдеров.

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