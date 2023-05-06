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Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США, идет расследование, - Bloomberg

Фото: Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций США. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Расследование, которое ведет отдел национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance, или компании санкции, связанные с вторжением России в Украину.

По словам источника, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана. В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", - говорится в заявлении компании.

По словам Binance, согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации.

Ранее сообщалось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя Чанпэна Чжао за незаконную деятельность и умышленное уклонение от законодательства США.

Напомним, в конце 2022 года произошел крах криптовалютной биржи FTX, а ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид потерял состояние в 16 млрд долларов и деньги клиентов.

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