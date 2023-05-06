Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США, идет расследование, - Bloomberg

Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций США. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Расследование, которое ведет отдел национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance, или компании санкции, связанные с вторжением России в Украину.
По словам источника, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана. В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", - говорится в заявлении компании.
По словам Binance, согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации.
Ранее сообщалось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя Чанпэна Чжао за незаконную деятельность и умышленное уклонение от законодательства США.
Напомним, в конце 2022 года произошел крах криптовалютной биржи FTX, а ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид потерял состояние в 16 млрд долларов и деньги клиентов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.