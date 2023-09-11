Возле Змеиного сбит вражеский дрон "Форпост". Чем он опасен

Как рассказали в ведомстве, опасность вражеского дрона заключается в том, что кроме разведки он может указывать цели для ударов.

Для наблюдения на нем установлена одна электрооптическая и одна инфракрасная камера. Это позволяет использовать его в любое время суток. "Форпост" может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновленной версии и до 350 км.

РФ провела модернизацию данного дрона и на нем появился обновленный канал связи. Также было заявлено о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами. Там хотят установить радар для обнаружения целей на суше, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала.

Стоимость такого беспилотника около 6 миллионов долларов. Однако благодаря точности украинских бойцов он отправился на дно Черного моря.

Когда Украина уволила Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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