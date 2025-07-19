Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма: что известно

Днем 19 июля над оккупированным Энергодаром, где расположена Запорожская атомная электростанция, появился большой столб дыма.

По сообщениям из соцсетей, дым был виден на десятки километров. Одновременно стало известно о якобы полном обесточивании всей Запорожской области.

"Произошло отключение подачи электроэнергии потребителям в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском, Веселовском районе Запорожской области. Причины отключения уточняются", - написал председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

По состоянию на 14:00 зафиксировано значительное уменьшение задымления. Что именно горело - до сих пор неизвестно.

Редакция РБК-Украина обратилась за комментариями в Министерство энергетики и "Энергоатома".

В пресс-службах отметили, что украинская сторона выясняет информацию о возможном инциденте на оккупированной Запорожской АЭС.

В российских СМИ пишут, что в Энергодаре в результате обстрела начался лесной пожар, "въезд в город стал опасным".

Ранее сообщалось, что на расстоянии нескольких сотен метров от ЗАЭС также якобы были зафиксированы разрывы снарядов.