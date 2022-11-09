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У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Фото: у побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 9 ноября у побережья центральной части Италии, неподалеку города Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Итальянской сейсмической службы (INGV).

Землетрясение зафиксировано в 08:07 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к востоку от города Римини. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

В настоящий момент о возможных жертвах и разрушениях не сообщалось. Также на побережье не объявлена угроза цунами.

Напомним, на прошлой неделе на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

Кроме того, в начале года сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Львовской области. Подземный толчок произошел в городе Червоноград.

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ИталияЗемлетрясение в Италии