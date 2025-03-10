У побережья Британии в Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

Нефтяной танкер столкнулся с ватажным судном в Северном море у северо-восточного побережья Великобритании. Там начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным береговой охраны Британии, на место происшествия уже направлены вертолет и спасательные шлюпки из близлежащих городов, а также "суда с возможностью тушения пожара".
"Был вызван спасательный вертолет береговой охраны из Гамберсайда, а также спасательные шлюпки из Скегнесса, Бридлингтона, Мейплторпа и Клитхорпса, самолет береговой охраны и близлежащие суда, способные справиться с пожаром", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, столкнулись танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Мадейры, автономного региона Португалии.
Известно, что судно Solong вышло из шотландского порта Гренджмут в воскресенье вечером и направлялось в Роттердам. А судно Stena Immaculate стояло на якоре у побережья недалеко от города Халл после того, как в прошлом месяце вышло из греческого порта Агиои Теодорои.
Ранее мы писали о том, что на севере Италии в ночь на 15 февраля прогремели два взрыва, после которых повреждения обнаружили на нефтяном танкере SeaJewel. Сейчас корабль стоит на якоре вблизи побережья Савоны.
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