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Возле резиденции Байдена истребители США перехватили самолет

Уилмингтон, Воскресенье 29 октября 2023 11:51
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Возле резиденции Байдена истребители США перехватили самолет Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Истребители американской армии перехватили самолет у резиденции президента США Джо Байдена. Это произошло в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Начальник отдела связи Секретной службы США Энтони Гульелми отметил, что самолет был гражданским. Он вошел в закрытое воздушное пространство после 14:00 28 октября по местному времени.

"Как мера пресечения средства были направлены на перехват, и гражданский самолет успешно приземлился в соседнем аэропорту", - отметил Гульелми.

По его словам, агенты Секретной службы США проводят расследование инцидента в координации с Федеральным управлением гражданской авиации.

Известно, что президент США Джо Байден в эти выходные находится в Уилмингтоне. Инцидент с самолетом не отразился на его перемещении.

Напомним, в августе 2023 года противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски. Они не нарушили воздушное пространство Штатов.

Также ранее британские Typhoon перехватили бомбардировщики РФ Ту-142 возле Шотландии.

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