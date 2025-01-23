Возле Лос-Анджелеса начался новый лесной пожар: тысячи людей эвакуируются

Пожар стремительно распространился в горной местности, граничащей с жилыми районами и учебными заведениями.

За несколько часов площадь пожара увеличилась до 10 000 акров, что было вызвано сильными ветрами и сухим кустарником. Сейчас ни дома, ни предприятия не пострадали, а власти уверяют, что ситуацию удастся взять под контроль.

Местные жители покидают свои дома. Некоторые принимают меры защиты, поливая водой дома и дворы.

С самолетов сбрасывают воду и антипирен, однако оранжевое пламя продолжает охватывать горы. В регионе объявлен красный уровень опасности, который будет действовать до четверга.

Это связано с высоким риском пожара из-за сильных ветров, достигающих скорости 30 миль в час (48 км/ч). Прогнозы указывают, что ветер может усилиться, что ухудшит ситуацию и усложнит работу пожарных.

Ученые связывают такие масштабные пожары с последствиями изменения климата. В последние годы резкие перепады между засушливыми и влажными периодами способствовали образованию сухой растительности, которая является более уязвимой к возгоранию.