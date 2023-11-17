Возле Кривого Рога раздались звуки взрывов
Вблизи Кривого Рога в Днепропетровской области сегодня, 17 ноября, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".
"В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Также Воздушные силы ВСУ сообщали о пролете вражеской ракеты в направлении Кривого Рога.
Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.
Взрывы в Кривом Роге
Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.
В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.
Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.
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