Возле Клещиевки идут позиционные бои: карты ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово и достигли неподтвержденных успехов 2 августа. Российские военные блоггеры утверждали, что русские войска продолжали успешное наступление на Купянск, а один из них сообщил, что русские войска продвинулись к восточному берегу реки Оскол близ р. Калиново (9 км к северо-востоку от Купянска).

В Минобороны России заявили, что подразделения Западной группировки войск, в том числе 1-я гвардейская танковая армия (Западный военный округ), улучшили свои тактические позиции в районе Тимковки (20 км восточнее Купянска), Новоселовского (14 км севернее) западнее Сватового), а также в лесистой местности в направлении Куземовки (14 км северо-западнее Сватового).

Украинские войска совершили ограниченные контратаки вдоль линии Купянск-Сватово и не совершили заявленных или подтвержденных наступлений 2 августа. Российский военный блоггер предупредил, что украинцы накапливают силы в этом районе, готовясь к большой контратаке. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили украинские атаки у Новоселовского, а российский "военкор" утверждал, что украинские силы неудачно атаковали севернее Куземовки.

2 августа русские войска продолжили наступление в районе Кременной и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, показывают, что примерно 31 июля российские войска незначительно продвинулись к югу от Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Российские военные блоггеры утверждают, что российские войска продолжают успешные атаки на украинские позиции к западу от Кременной возле Торского и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского леса. Спикер российской группировки войск "Центр" Александр Савчук также заявил, что его подразделения захватили семь украинских опорных пунктов вблизи Кармазиновки (28 км к северо-западу от Кременной) и Краснопоповки (6 км к северо-западу от Кременной).

Украинские войска совершили ограниченные контратаки вблизи Кременной, но не делали никаких заявленных или подтвержденных наступлений 2 августа. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска совершили неудачные атаки между Сватовым и Кременной на линии Райгородка-Кармазиновка (примерно 30 км северо-западнее Кременной).

В Минобороны России утверждали, что российские войска отразили неудачные атаки украинских войск к северо-западу от Кременной возле Нововодяного, к западу от Кременной от Торского и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского леса. Российские источники отмечают, что украинские силы продолжают непрерывные и безуспешные атаки на позиции россиян в районе Серебрянского леса.

Бои на Донбассе

Украинские войска 2 августа продлили наступательные действия в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись в этом районе. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска вели наступательные действия к югу от Бахмута.

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы атаковали несколько российских позиций вдоль линии Андреевка-Курдюмовка (от 8 до 13 км юго-западнее Бахмута) и продвинулись к северу от Курдюмовки. Он утверждает, что ситуация в Бахмуте стабилизировалась, а российские и украинские силы ведут позиционные бои вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Другой "военкор" утверждал, что украинские силы провели неудачные контратаки у Майорского (20 км к югу от Бахмута).

2 августа российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и не совершали заявленных или подтвержденных наступлений. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северу и западу от Клещиевки, к югу от Андреевки, к северо-западу и западу от Курдюмовки.

Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска отступили с позиций к югу от Андреевки. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали к северу и западу от Клещиевки. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска усилили артиллерийский огонь на Бахмутском направлении.

2 августа российский военный блогер поделился кадрами, на которых утверждается, что на бахмутском направлении действуют подразделения 57-й ОМСБр (5-й общевойсковой армии СВО). Предположение о том, что часть 5-й общевойсковой армии, преимущественно действующая на западе Донецкой области, частично развернута в районе Бахмута, свидетельствует о том, что российские войска могут направить разные элементы в этот район для удержания обороны, если только военный блоггер просто не ошибся.

Сообщается, что 2 августа украинские силы совершили наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк, но не продвигались. В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) и Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы провели безуспешные контратаки вблизи Марьинки. Другой "военкор" утверждал, что украинские войска закрепились на позициях у Невельского (13 км юго-западнее Авдеевки) и пытаются наступать в районе Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Российские силы продолжали наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк и подтвердили продвижение в этом районе по состоянию на 2 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что российские силы продвинулись к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки). Украинский Генштаб заявил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки. Российский медиа-агрегатор и военный блоггер утверждали, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Победы (5 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

Украинские войска вели контрнаступательные действия на западной части Донецкой и восточной Запорожской области и 2 августа не предпринимали ни одного подтвержденного или заявленного наступления. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели контрнаступательные операции в Бердянском направлении (район западной Донецкой и восточной Запорожской области).

Российское МО и другие российские источники утверждали, что российские войска отразили украинскую атаку у Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и к западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). Российский агрегатор новостей заявил, что позиционные бои продолжаются у Староморского.

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области и не предпринимали никаких подтвержденных или заявленных наступлений 2 августа. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к востоку и западу от Старомайорского и севернее Урожаино.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска удерживают северную часть Старомайорского, в то время как российские войска контролируют высоты и поля к югу от Старомайрского и все Урожайное. Один российский "военкор" утверждал, что большая часть Старомайорского остается под вопросом.

Украинские войска проводили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области и не предпринимали никаких подтвержденных или заявленных наступлений 2 августа. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска предпринимали контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области).

Российское МО и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили небольшие украинские атаки вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова) и Пятихаток (25 км к юго-западу от Орехова). Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что российские войска отразили украинское наступление численностью до 10 человек и подвели машину разминирования при поддержке бронетехники вблизи Роботиного, а также украинскую атаку численностью взвод и один танк у Пятихаток.

Другой военный блоггер утверждал, что украинские войска совершили атаку в направлении Малая Токамачка-Белогорья (9-16 км юго-восточнее Орехова). На опубликованных 2 августа кадрах якобы видно, как подразделения российского 1430 мотострелкового полка территориальных войск (ТРО) действуют возле Роботиного.

Российский источник заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по оккупированному Крыму. Связанный с Кремлем военный блогер 2 августа заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Гвардейское (примерно 15 км севернее Симферополя), но ракета упала вблизи аэродрома.

Министерство обороны России продолжает обвинять Украину в нападении на российские суда в Черном море, предположительно в попытке создать условия для эскалации военно-морской деятельности России и усиления российского контроля над Черным морем.

В Минобороны России утверждали, что неустановленный российский военно-морской корабль уничтожил украинский беспилотный катер, атаковавший российский военно-морской корабль, сопровождавший гражданский транспортный корабль в юго-западной части Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.