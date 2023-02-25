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Возле Киева, Чернигова и Житомира будут раздаваться взрывы: названа причина

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Киев, Суббота 25 февраля 2023 10:31
Возле Киева, Чернигова и Житомира будут раздаваться взрывы: названа причина Фото: сегодня возле Киева, Чернигова и Житомира будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Вблизи столицы, а также в Чернигове и Житомирском районе сегодня будут раздаваться взрывы. Местные жители предупреждают, что это веяно с плановыми работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ОВА и ОК "Север".

Киевская область

По информации Киевской ОВА, сегодня на территории Вышгородского района сегодня, 25 февраля, проводятся учения для саперов.

"Среди запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в области могут звучать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Чернигов и район

Между тем, в ОК "Север" предупредили жителей Чернигова и района, что с 12:00 до 16:00 запланировано несколько уничтожений взрывоопасных предметов путем подрыва на спецплощадке за городом. Потому местные жители могут слышать взрывы.

Житомирский район

В свою очередь глава ОВА Виталий Бунечко проинформировал, что жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Причиной тому плановые работы.

Напомним, как сообщалось ранее, полное разминирование территории Украины может длиться более пяти лет, учитывая, что для разминирования деоккупированного населенного пункта необходимо от 1 до 3 лет.

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Киев Чернигов Житомир Взрыв
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