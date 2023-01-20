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Возле Киева будет громко: жителей столицы и области предупреждают о взрывах

Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 20 января, в Бучанском районе Киевской области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Жителей столици и области предупреили о возможных взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГВА.

"Сегодня, 20 января, подразделения ГСЧС будут осуществлять ликвидацию взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно направляйтесь к укрытиям", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине днем 20 января объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с истребителями.

Также ранее в Генштабе ВСУ предупредили о росте угрозы нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси из-за авиационных учений оккупантов на территории РБ.

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