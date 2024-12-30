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Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в Россию: в чем причина

Понедельник 30 декабря 2024 18:44
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Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в Россию: в чем причина Иллюстративное фото: возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в Россию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Финляндии в районе полуострова Ханко остановилось зарегистрированное в Панаме судно M/T Jazz, которое направлялось из Судана в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, судно ранее дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь южнее Ханко. Сейчас финская береговая охрана находится в контакте с экипажем корабля.

Стоит заметить, что судно M/T Jazz не перевозит нефть, также отмечается, что инфраструктура на морском дне не пострадала. В то же время в район где находится M/T Jazz был отправлен буксир и патрульное судно Turva.

Также в береговой охране Финляндии добавили, что этот инцидент не связан с недавним повреждением кабеля Estlink 2.

Повреждение кабелей в Финском заливе

25 декабря между Эстонией и Финляндией повредили подводные кабели связи. В районе инцидента находились два судна, одно из которых, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту. Президент Финляндии Александр Стубб призвал противодействовать рискам от таких судов.

Заметим, что вчера стало известно, что остановив "теневой танкер" РФ Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий. Судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.

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