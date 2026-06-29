У Дании заметили "яхту Путина" в сопровождении военных кораблей, - СМИ

О прохождении российского конвоя свидетельствуют наблюдения проекта DR Verificer на специализированных сервисах отслеживания судов, а также фотографии очевидцев, сделанные с побережья.

В ночь на понедельник яхта прошла через пролив Большой Бельт, утром - мимо острова Анхольт, а днем направлялась к мысу Скаген. Вместе с ней двигались русский эсминец и патрульный корабль.

Почему этот рейс привлек внимание

Маршрут Graceful вызвал интерес, поскольку еще 30 августа 2022, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, яхта выключила автоматическую систему идентификации AIS.

С того времени судно почти не появлялось в международных системах отслеживания. Известно лишь, что его замечали в Санкт-Петербурге.

За конвоем следили Дания и Германия

По информации DR, с воскресенья за движением российского конвоя поочередно следили датский флот и береговая охрана Германии. Непосредственно в датских водах судна сопровождал патрульный корабль P521 "Фрея".

В командовании обороны Дании объяснили, что сопровождение иностранных государственных судов во время прохождения через датские проливы является обычной практикой.

"Вооруженные силы полностью в рамках рутинной практики сопровождают суда, в том числе суда иностранных государств, которые проплывают через датские проливы и акватории, используя соответствующие ресурсы", - говорится в сообщении.

Что известно о яхте

Graceful имеет длину более 80 метров. По оценке Forbes, ее стоимость превышает 750 млн датских крон (около 115 млн долларов).

Конечный пункт назначения российского конвоя пока неизвестен.