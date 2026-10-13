У Болгарии затонуло судно после атаки дронов: София вызывает посла РФ

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София вызовет посла России после сообщений об атаках на суда вблизи болгарских территориальных вод.

Одним из них стало грузовое судно "Челси 3", принадлежащее украинской компании и ходящее под флагом Мальты. По словам Радева, нападение произошло около 01:30 во вторник, 13 октября, примерно в 18 морских милях (33 километра) от болгарского побережья вблизи города Бяла.

Члены экипажа сообщили об атаке трех беспилотников. Все моряки выжили, их удалось спасти.

Также Радев рассказал об еще одном инциденте. По предварительным данным, другое судно потерпело удар и затонуло в 17 морских милях от села Крапец.

Что говорят в Болгарии о причастности России

Болгарские власти пока не имеют достаточно доказательств, чтобы официально обвинить любую конкретную сторону в атаках.

"Нам не хватает веских и четких доказательств, чтобы предъявить обвинения против какой-либо конкретной стороны", - заявил Радев.

В то же время он отметил, что, по его мнению, ситуация может быть выгодна России.

"Логика подсказывает, что результат этой ситуации выгоден Российской Федерации", – добавил болгарский премьер.

Таким образом, София планирует дипломатическую реакцию на инциденты у своего побережья, однако вопрос о том, кто именно стоит за атаками, остается открытым.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские удары по коммерческим судам вблизи территориальных вод Болгарии. По его словам, в результате атаки пострадали граждане Украины и Азербайджана.

Сибига подчеркнул, что этот инцидент свидетельствует о пренебрежении Москвы к жизни гражданских людей и безопасности судоходства в Черном море.

Он призвал международных партнеров усилить давление на Россию, ввести дополнительные санкции и принять решительные меры для привлечения ее к ответственности и защите свободы судоходства.

"Черное море - жизненно важная артерия глобальной продовольственной безопасности. Россия атакует его, чтобы превратить голод в оружие и держать мир в заложниках. На это необходимо ответить решительными действиями", - заявил глава МИД Украины.