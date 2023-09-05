Возле Бердянска громкие взрывы, оккупанты заявили о сбитии ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, судя по информации по Бердянскому району, сегодняшнее утро возле Бердянска и в селе Осипенко добавит цифр в ежедневный рапорт Генштаба ВСУ.

"С места говорят "минуснуло" громко, эффектно и ярко... Ждем подробностей", - добавил он.

В Telegram-канале "Бердянск Сейчас" подтверждают, что взрывы были действительно мощными.

"Осипенко и села рядом, вы как? Если бердянцы говорят, что в городе окна тряслись и вещи с полок падали, то как же у вас было громко?!" - говорится в сообщении.

При этом оккупанты поспешили отрапортовать, что якобы ПВО сбила ракету близ Бердянска, хотя звуков работы ПВО не было слышно.

"В отличие от звуков детонации, которые жители некоторых сел до сих пор слышат!" - добавили в Telegram-канале.

Взрывы на временно оккупированных территориях

Вторник, 5 сентября, богат на "хлопки". Так, сегодня РБК-Украина из собственных источников стало известно, что СБУ провела спецоперацию на временно оккупированной территории Луганской области, подорвав Юрия Афанасьевского, который возглавлял таможню и был "финансистом" главаря луганских оккупантов Леонида Пасечника.

Кроме того, вечером в понедельник, 4 сентября, произошли взрывы в поселке Веселое, который расположен в 50 км от временно оккупированного Мелитополя. Этот участок захватчики считают своим "глубоким тылом".