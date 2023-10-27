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Большую часть Украины накроют дожди и штормовой ветер: прогноз погоды на выходные

Пятница 27 октября 2023 15:51
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Большую часть Украины накроют дожди и штормовой ветер: прогноз погоды на выходные Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В большинстве областей Украины ожидаются дожди на этих выходных, 28 и 29 октября. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в большинстве областей ожидаются умеренные, а ночью в северной части местами значительные дожди. При этом в южной части, днем и в западных и центральных областях будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах - 28-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +16 градусов, а днем +13 +20. На юге воздух прогреется до +24. При этом в западных и северных областях ночью будет +7 +12 градусов, а днем +10 +15.

В последующие двое суток будет без осадков, лишь ночью 29 октября в северной части и на Закарпатье местами прогнозируется небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, на юге страны, 30 октября и на Прикарпатье +8 +13. Днем 29 октября ожидается +12 +17 градусов, а в северо-восточных областях +7 +12.

При этом в южной части прогнозируется +16 +21 градус, а 30 октября +15 +20. В южной части и на Прикарпатье ожидается +19 +24 градуса.

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