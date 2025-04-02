Большую часть подорожания лекарств за три военных года создало аптечное звено, - участники рынка

Так, в период с января 2022 по январь 2025 года:

- цены производителя выросли в пределах 18-45%;

- розничная цена - то есть цена в аптеке - выросла на 79%;

- аптечная наценка в гривне увеличилась на 125-340%.

При этом, по информации участников фармрынка, общие реальные расходы производителей после реформы ценообразования значительно превысили экономию от маркетинговых платежей, которые составили около 814,66 млн гривен. В то же время фармпроизводители были вынуждены выплатить досрочные платежи по маркетинговым договорам - почти 1,53 млрд грн.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что на рынке после введения ограничений на маркетинговые выплаты начала фиксироваться тенденция к росту розничных наценок со стороны ряда сетей аптек на фоне снижения закупочных цен.

Таким образом, аптеки поднимают наценки до максимально разрешенного уровня, не имея на это объективных причин.

"Это не только вопрос экономики, это вопрос доверия. Мы не могли больше платить за схемы, и государство не могло этого больше игнорировать", - отмечают участники рынка.

Напомним, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничении наценок на 100 наиболее популярных лекарственных средств.

Документ также предусматривает запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями, ограничение оптовых и розничных наценок (не более 8% для дистрибьюторов и 35% для аптек), а также усиление контроля за соблюдением лицензионных требований в аптечном бизнесе.

Новые правила начали действовать с 1 марта 2025 года. По оценкам Министерства здравоохранения, в течение марта цены на соответствующие позиции в аптеках снизились в среднем на 25%.