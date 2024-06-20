В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы пусков ракет

В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ночью, 20 июня, военные в 1:47 сообщили, что существует ракетная опасность в восточных областях Украины из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", - добавили в Воздушных силах ВСУ в 01:53.
Также по состоянию на 02:01 движение ударных БПЛА фиксируется следующим образом:
По состоянию на 02:15, 20 июня, воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.
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