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В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы пусков ракет

Фото: бомбоубежище в Украине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью, 20 июня, военные в 1:47 сообщили, что существует ракетная опасность в восточных областях Украины из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", - добавили в Воздушных силах ВСУ в 01:53.

Также по состоянию на 02:01 движение ударных БПЛА фиксируется следующим образом:

  • несколько групп ударных БПЛА на Полтавщине в северо-западном направлении!
  • ударные БпЛА на Николаевщине и Кировоградщине курсом на северо-запад.
  • БпЛА в Винницкой области курсом на запад.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 02:15, 20 июня, воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

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