В большинстве областей ожидаются дожди и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей, кроме Карпат и юга, ожидаются кратковременные дожди. Почти по всей стране возможны порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
"С северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же, почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений", - пишет Укргидрометцентр.
В целом погода ожидается облачной. Ночью в северных областях, а также днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части - кратковременные дожди. В частности местами возможны грозы.
Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с. Днем в Украине, кроме крайнего запада - порывы.
Температура:
Фото: погода на 13 июня (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве и области погода ожидается облачной с прояснениями. Ночью - небольшой, а днем - умеренный кратковременный дождь. В частности возможны порывы.
Температура в области ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +15 до +20. В Киеве ночью - от +10 до +12, а днем - от +17 до +19.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе в Украину поступила прохладная воздушная масса с северо-запада.
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