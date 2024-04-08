На большинстве направлений идут позиционные бои, враг продвинулся под Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

7 апреля позиционные бои продолжались к западу от Кременной около н.п. Терны и к югу от Кременной возле Белогоровки. Российский "военкор" утверждал, что подразделения 20-й общевойсковой армии РФ наступают вблизи Тернов, и что командование могло отвести подразделения 25-й ЦПО округа из этого района, хотя остается непонятным, произошла ли передислокация подразделений 25-й ЦПО.

Как передали в бригаде ВСУ, украинские силы уничтожили 11 российских БТРов во время усиленного взводного штурма у Тернов 3 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ недавно значительно увеличили количество использования планирующих бомб в Харьковской области и совершили 100 таких авиаударов в этом районе только 5 апреля по сравнению с 900 такими бомбардировками месяцем ранее.

Операция №2 - Донецкая область

7 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские войска отразили атаки российских войск на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) около Спорного, Выемки, Раздолевки, Федоровки и Веселого.

Сообщается, что 7 апреля войска РФ продвинулись северо-западнее и западнее Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы захватили Богдановку (к северо-западу от Бахмута), а другие российские блогеры утверждали, что в Богдановке продолжаются бои и что украинские войска удерживают позиции на западной окраине населенного пункта. Однако в ISW пока не обнаружили визуальные доказательства того, что войска РФ полностью захватили Богдановку.

Российские блогеры также утверждали, что оккупанты якобы продвинулись в микрорайоне Канала на восточной окраине Часова Яра (к западу от Бахмута), хотя эксперты ISW не заметили визуальных доказательств этого утверждения.

Позиционные боевые действия продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута в районе Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Войска РФ недавно совершили подтвержденное продвижение к западу от Авдеевки 7 апреля на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Первомайского (юго-западнее Авдеевки).

Известный российский "военкор", связанный с Кремлем, утверждал, что войска РФ якобы контролируют по меньшей мере 80 процентов Первомайского, что согласуется с текущей оценкой ISW о продвижении россиян в поселок.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового, Новобахмутовки и Бердичи; к западу от Авдеевки около Тоненькое и Семеновки; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Невельского и Водяного.

Сообщается, что войска РФ продвинулись юго-западнее города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев западнее и юго-западнее города Донецка 7 апреля. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в центре Новомихайловки (юго-западнее города Донецк), а также к северу и югу от населенного пункта, но аналитики ISW не наблюдали визуальное подтверждение этих утверждений.

Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

7 апреля на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Позиционные бои продолжались вблизи Старомайрского и Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

7 апреля продолжались позиционные боевые действия в западной Запорожской области вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы захватили неопределенную позицию ВСУ северо-западнее Вербового, продвинулись на один километр в полосе и почти оттеснили украинские силы к трассе Т0803 (Новоданиловка-Павловское). Однако в ISW не обнаружили визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

По сообщениям, недавно войска РФ попытались атаковать украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области относительно большим количеством небольших штурмовых групп. Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ недавно временно изменили тактику и атаковали Крынки на восточном берегу Херсонской области большим количеством небольших штурмовых групп по разным направлениям. Гуменюк отметила, что эти атаки были неудачными для того, чтобы отбросить украинские силы от их позиций в Крынках, и что российские силы вернулись к проведению меньшего количества штурмов в этом районе.

7 апреля на восточном берегу Херсонской области в районе Крынок продолжались позиционные бои.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщили в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 апреля, в течение суток на фронте было зафиксировано 67 боевых столкновений.

Также военные отметили, что наибольшее количество вражеских атак по-прежнему фиксируется на Новопавловском направлении, где враг 17 раз пытался прорвать оборону украинских защитников.