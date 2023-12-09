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Большинство жителей России одобряют войну с Украиной, считают успешной и хотят переговоров

Фото: войну с Украиной поддерживают 74% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. Число сторонников "мирных" переговоров выросло до максимума, но на специфических условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".

В ноябре 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживают войну, не поддерживают - 18% респондентов.

Последние пять месяцев продолжает расти доля опрошенных, считающих, что война против Украины идет успешно. В ноябре этого года так считали 66% респондентов (55% - в июне).

Доля жителей России, которые считают, что следует начать мирные переговоры, повторила максимальные показатели за все время наблюдений - так же, как и в октябре 2022 года (после разгрома российских войск в Харьковской области и объявления о мобилизации) 57% опрошенных завили о необходимости начать переговоры. За продолжение военных действий выступают 36% респондентов.

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 ноября 2023 года среди 1625 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-центра", проведенного в августе 2023 года, жители России в большинстве своем не готовы к компромиссам. Только 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "определенно" согласны идти на уступки).

Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ОРДЛО в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 года эти представления практически не изменились.

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Война России против Украины