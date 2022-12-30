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Большинство украинцев против переговоров и любых компромиссов с Россией

Фото: украинцы хотят только победы (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года 62% украинцев считают, что война может прекратиться только в случае победы. В то же время 26% респондентов готовы пойти на уступки России, если это поможет достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.

Большинство украинцев (60%) считают, что переговоры о мире с Россией невозможны даже ради спасения жизней, потому что Россия все равно не соблюдает договоренности. Мнение о том, что ради сохранения жизни наших военных, гражданских, пленных и депортированных следует вести переговоры с Россией о прекращении войны, разделяют 23%. Еще 17% опрошенных не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.

Кроме того, украинцы против переговоров и уступок России при уменьшении или прекращении помощи со стороны западных государств.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в декабре 2022 года большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% полагают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения российской армии и распада РФ изнутри.

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