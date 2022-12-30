Большинство украинцев против переговоров и любых компромиссов с Россией

По сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.

Большинство украинцев (60%) считают, что переговоры о мире с Россией невозможны даже ради спасения жизней, потому что Россия все равно не соблюдает договоренности. Мнение о том, что ради сохранения жизни наших военных, гражданских, пленных и депортированных следует вести переговоры с Россией о прекращении войны, разделяют 23%. Еще 17% опрошенных не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.

Кроме того, украинцы против переговоров и уступок России при уменьшении или прекращении помощи со стороны западных государств.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.