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Большинство украинцев планируют обменять лампы накаливания на экономные

Фото: половина украинцев могут пойти на "Укрпочту" менять лампочки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (56%) планируют воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания более экономными LED-лампами. В то же время, 4,5% не стали бы менять их даже бесплатно, 7% не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 32% респондентов ответили, что у них в доме нет ламп накаливания.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они отвечают, что у них в доме нет ламп накаливания (доля таких растет от 21,5% среди тех, кто отвечает, что их семья "едва сводит концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты", до 55% среди ответивших, что "живое обеспечено").

Соответственно, именно среди представителей низкообеспеченных групп больше тех, кто выражает готовность воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы (62% среди тех, кому денег не хватает даже на необходимые продукты, 63% среди тех, кто ответил, что денег хватает только на продукты и на приобретение необходимых недорогих вещей), тогда как среди живущих обеспечено - 36%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 21 декабря 2022 по 3 января 2023 среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, бесплатно обменять 5 ламп накаливания на светодиодные можно в течение года на "Укрпочте".

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