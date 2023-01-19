Большинство украинцев планируют обменять лампы накаливания на экономные

Кроме того, 32% респондентов ответили, что у них в доме нет ламп накаливания.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они отвечают, что у них в доме нет ламп накаливания (доля таких растет от 21,5% среди тех, кто отвечает, что их семья "едва сводит концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты", до 55% среди ответивших, что "живое обеспечено").

Соответственно, именно среди представителей низкообеспеченных групп больше тех, кто выражает готовность воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы (62% среди тех, кому денег не хватает даже на необходимые продукты, 63% среди тех, кто ответил, что денег хватает только на продукты и на приобретение необходимых недорогих вещей), тогда как среди живущих обеспечено - 36%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 21 декабря 2022 по 3 января 2023 среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.