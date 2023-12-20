Большинство украинцев поддерживают запрет УПЦ Московского патриархата: почему именно

Только 4,5% респондентов отвечают, что она должна действовать на территории Украины без каких-либо ограничений, 3% - что она должна действовать не без каких-либо ограничений, но в ее официальном названии должно быть указано, что она является составной частью Русской православной церкви (Московского патриархата), 9% - что должна действовать без каких-либо ограничений, но только при условии, если она провозгласит автокефалию и полностью выйдет из канонического подчинения РПЦ, 12% - что она должна объединиться с Православной церковью Украины.

Также 71% опрошенных граждан в полной мере или, скорее, поддержали разрыв договора аренды Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" со Свято-Успенским монастырем УПЦ (Московского патриархата) в марте 2023 года.

Мнение большинства граждан Украины в том, что УПЦ (Московский патриархат) следует запретить в Украине, обусловлено убеждением в ее связи с РПЦ, роль которой во время российско-украинской войны большинством граждан Украины оценивается крайне негативно. Так, 65% опрошенных полагают, что Русская православная церковь и патриарх московский Кирилл поощряют и поддерживают агрессию России против Украины. Лишь 4% придерживаются мнения, что РПЦ и Кирилл выступают за мир, против войны, и только 8% - что они не имеют четкой позицию в отношении войны в Украине.

Оценивая роль УПЦ (Московского патриархата) на временно оккупированных территориях Украины, 47% опрошенных считают, что представители духовенства УПЦ (МП) распространяют российскую пропаганду, оправдывают действия России, 34% респондентов придерживаются мнения, что они сотрудничают с российской оккупацией.

Подавляющее большинство (71%) респондентов в полной мере или скорее поддерживают запрет деятельности религиозных организаций и объединений, руководящий центр которых находится в государстве, совершившем военную агрессию против Украины.

Опрос проводился методом face-to-face с 9 по 15 ноября 2023 среди 2022 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 19 октября Верховная рада приняла за основу законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России. Этот шаг приближает Украину к официальному запрету УПЦ Московского патриархата.