Большую часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

В ближайшие сутки в большинстве западных, днем и в северных, Винницкой и Одесской областях, а также в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы. В четверг будет без осадков, лишь на западе местами возможен кратковременный дождь.

Ночью и утром 20 июня в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный, в южной части - северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +18 градусов, а на побережье морей до +21. При этом днем прогнозируется +23 +28 градусов. Завтра в центральных областях, 21-22 июня в Украине, кроме запада и востока, будет +25 +30.

В пятницу в западных областях ожидаются грозовые дожди. Температура ночью составит +12 +17 градусов, а днем 23 июня +23 +28.

На остальной территории будет без осадков, лишь днем в северных местах местами кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит +15 +21 градус, а на востоке +11 +16 градусов, днем прогнозируется +24 +30.

Погода в Украине в июне

Как прогнозировали синоптики, погода в Украине в июне 2023 года будет теплее нормы на 1-1,5 градусов. В частности, средняя месячная температура в этом месяце будет варьироваться в диапазоне +18 +23 градусов.